Жена пропавшего на Шарташе тренера назвала возможную причину ЧП

У пропавшего на Шарташе тренера Лунгу ранее случались судороги

24 июня 2025 в 13:11 Размер текста - 17 +

Мужчину, когда он был на воде, могло подвести здоровье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фитнес-тренер Октавиан Лунгу, пропавший два дня назад на озере Шарташ в Екатеринбурге, мог попасть в беду из-за внезапно возникшей боли в пояснице или судорог. Такие возможные причины назвала его жена Инна в разговоре с URA.RU. «Я пытаюсь понять, что произошло. Он был очень сильный, закаленный, проводил тренировки на берегу Шарташа, потом они плавали. Но незадолго до этого у Октавиана было защемление поясничного отдела, ему ставили уколы. Как и у многих спортсменов у него иногда были судороги — он же проводил очень сильные кроссфит-занятия. Возможно, на озере случился приступ, и он не справился с управлением. К тому же были волны», — плачет женщина. По ее словам, Октавиан — известный в Екатеринбурге фитнес-тренер высокого класса. Когда-то он приехал на Урал из Молдавии, выучился и быстро завоевал уважение и доверие клиентов. Физически мужчина очень крепкий и закаленный, но в последнее время имел проблемы со здоровьем. «Он уверенный в себе, хорошо плавает. Поэтому и не побоялся воды», — объяснила Инна. Лунгу пропал 22 июня: он вышел на сапе на озеро Шарташ и не вернулся. Спустя время доску нашли на середине водоема. Пока поиски пропавшего ведутся с берега и на поверхности Шарташа: водолазов для проведения работ в Екатеринбурге не нашлось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фитнес-тренер Октавиан Лунгу, пропавший два дня назад на озере Шарташ в Екатеринбурге, мог попасть в беду из-за внезапно возникшей боли в пояснице или судорог. Такие возможные причины назвала его жена Инна в разговоре с URA.RU. «Я пытаюсь понять, что произошло. Он был очень сильный, закаленный, проводил тренировки на берегу Шарташа, потом они плавали. Но незадолго до этого у Октавиана было защемление поясничного отдела, ему ставили уколы. Как и у многих спортсменов у него иногда были судороги — он же проводил очень сильные кроссфит-занятия. Возможно, на озере случился приступ, и он не справился с управлением. К тому же были волны», — плачет женщина. По ее словам, Октавиан — известный в Екатеринбурге фитнес-тренер высокого класса. Когда-то он приехал на Урал из Молдавии, выучился и быстро завоевал уважение и доверие клиентов. Физически мужчина очень крепкий и закаленный, но в последнее время имел проблемы со здоровьем. «Он уверенный в себе, хорошо плавает. Поэтому и не побоялся воды», — объяснила Инна. Лунгу пропал 22 июня: он вышел на сапе на озеро Шарташ и не вернулся. Спустя время доску нашли на середине водоема. Пока поиски пропавшего ведутся с берега и на поверхности Шарташа: водолазов для проведения работ в Екатеринбурге не нашлось.