Пропавшего на Шарташе тренера еще не начали искать водолазы

Октавиана Лунгу — фитнес-тренера, который два дня назад пропал на озере Шарташ в Екатеринбурге — еще не начали искать водолазы. Об этом URA.RU рассказала его жена Инна.
«Водолазов нет, город водолазов не дает, поэтому до сих пор никто не нырял. Поисковые работы проводились только с озера и по берегу ищут. Сейчас „ЛизаАлерт“ помогает найти водолазов. На лодочной станции мне объяснили, что дождутся четверга-пятницы и, если муж утонул, он всплывет, и его прибьет к берегу», — сказала женщина, не в силах сдержать слез.
Она не спит двое суток и очень тяжело переживает исчезновение Октавиана. В роковой вечер, когда он пропал, и в понедельник утром Инна сама бегала вдоль берега, пытаясь найти супруга.
Октавиан исчез в воскресенье, 22 июня, вечером: он арендовал сап, вышел на Шарташ, но спустя время не вернулся. На следующее утро доску нашли на середине озера, примерно в 150-200 метрах от берега. Поиски мужчины продолжаются.
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