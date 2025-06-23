Пропавшего на Шарташе тренера еще не начали искать водолазы

24 июня 2025 в 12:22 Размер текста - 17 +

Пока для поисков пропавшего мужчины не нашлось водолазов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Октавиана Лунгу — фитнес-тренера, который два дня назад пропал на озере Шарташ в Екатеринбурге — еще не начали искать водолазы. Об этом URA.RU рассказала его жена Инна. «Водолазов нет, город водолазов не дает, поэтому до сих пор никто не нырял. Поисковые работы проводились только с озера и по берегу ищут. Сейчас „ЛизаАлерт“ помогает найти водолазов. На лодочной станции мне объяснили, что дождутся четверга-пятницы и, если муж утонул, он всплывет, и его прибьет к берегу», — сказала женщина, не в силах сдержать слез. Она не спит двое суток и очень тяжело переживает исчезновение Октавиана. В роковой вечер, когда он пропал, и в понедельник утром Инна сама бегала вдоль берега, пытаясь найти супруга. Октавиан исчез в воскресенье, 22 июня, вечером: он арендовал сап, вышел на Шарташ, но спустя время не вернулся. На следующее утро доску нашли на середине озера, примерно в 150-200 метрах от берега. Поиски мужчины продолжаются. Октавиан Лунгу — известный в Екатеринбурге тренер Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Октавиана Лунгу — фитнес-тренера, который два дня назад пропал на озере Шарташ в Екатеринбурге — еще не начали искать водолазы. Об этом URA.RU рассказала его жена Инна. «Водолазов нет, город водолазов не дает, поэтому до сих пор никто не нырял. Поисковые работы проводились только с озера и по берегу ищут. Сейчас „ЛизаАлерт“ помогает найти водолазов. На лодочной станции мне объяснили, что дождутся четверга-пятницы и, если муж утонул, он всплывет, и его прибьет к берегу», — сказала женщина, не в силах сдержать слез. Она не спит двое суток и очень тяжело переживает исчезновение Октавиана. В роковой вечер, когда он пропал, и в понедельник утром Инна сама бегала вдоль берега, пытаясь найти супруга. Октавиан исчез в воскресенье, 22 июня, вечером: он арендовал сап, вышел на Шарташ, но спустя время не вернулся. На следующее утро доску нашли на середине озера, примерно в 150-200 метрах от берега. Поиски мужчины продолжаются.