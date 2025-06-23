23 июня 2025

Пропавшего на Шарташе тренера еще не начали искать водолазы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, водолазы, поиски
Пока для поисков пропавшего мужчины не нашлось водолазов (архивное фото) Фото:

Октавиана Лунгу — фитнес-тренера, который два дня назад пропал на озере Шарташ в Екатеринбурге — еще не начали искать водолазы. Об этом URA.RU рассказала его жена Инна.

«Водолазов нет, город водолазов не дает, поэтому до сих пор никто не нырял. Поисковые работы проводились только с озера и по берегу ищут. Сейчас „ЛизаАлерт“ помогает найти водолазов. На лодочной станции мне объяснили, что дождутся четверга-пятницы и, если муж утонул, он всплывет, и его прибьет к берегу», — сказала женщина, не в силах сдержать слез.

Она не спит двое суток и очень тяжело переживает исчезновение Октавиана. В роковой вечер, когда он пропал, и в понедельник утром Инна сама бегала вдоль берега, пытаясь найти супруга.

Октавиан исчез в воскресенье, 22 июня, вечером: он арендовал сап, вышел на Шарташ, но спустя время не вернулся. На следующее утро доску нашли на середине озера, примерно в 150-200 метрах от берега. Поиски мужчины продолжаются.

Октавиан Лунгу — известный в Екатеринбурге тренер
Октавиан Лунгу — известный в Екатеринбурге тренер
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Октавиана Лунгу — фитнес-тренера, который два дня назад пропал на озере Шарташ в Екатеринбурге — еще не начали искать водолазы. Об этом URA.RU рассказала его жена Инна. «Водолазов нет, город водолазов не дает, поэтому до сих пор никто не нырял. Поисковые работы проводились только с озера и по берегу ищут. Сейчас „ЛизаАлерт“ помогает найти водолазов. На лодочной станции мне объяснили, что дождутся четверга-пятницы и, если муж утонул, он всплывет, и его прибьет к берегу», — сказала женщина, не в силах сдержать слез. Она не спит двое суток и очень тяжело переживает исчезновение Октавиана. В роковой вечер, когда он пропал, и в понедельник утром Инна сама бегала вдоль берега, пытаясь найти супруга. Октавиан исчез в воскресенье, 22 июня, вечером: он арендовал сап, вышел на Шарташ, но спустя время не вернулся. На следующее утро доску нашли на середине озера, примерно в 150-200 метрах от берега. Поиски мужчины продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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