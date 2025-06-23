23 июня 2025

Мужчина внезапно исчез на озере в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К поискам пропавшего подключат спасателей
К поискам пропавшего подключат спасателей Фото:

На озере Шарташ в Екатеринбурге пропал 43-летний мужчина. Свердловчанин в состоянии алкогольного опьянения арендовал сапборд и не вернулся, рассказали очевидцы.

Последний раз Октавиана видели вечером 22 июня. «Он в подпитом состоянии смог получить в кафе „Карасики“ в аренду сап, вышел на нем на воду и не вернулся. Сап дрейфовал без мужчины на озере. Компания, с которой екатеринбуржец отдыхал, вызвала полицию», — сообщает telegram-канал «Злой Екб».

Ориентировку также опубликовали в поисковом отряде «Прорыв». Октавиан спортивного телосложения, лысый. На момент пропажи был одет в красные шорты.

Особые приметы — татуировка черепа на всю спину, «красные волны» на голове и татуировки на обеих руках. Любую информацию о местонахождении мужчины можно сообщить на горячую линию отряда по номеру 8 (900) 044-02-20.

Пропавший свердловчанин
Пропавший свердловчанин
Фото:

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На озере Шарташ в Екатеринбурге пропал 43-летний мужчина. Свердловчанин в состоянии алкогольного опьянения арендовал сапборд и не вернулся, рассказали очевидцы. Последний раз Октавиана видели вечером 22 июня. «Он в подпитом состоянии смог получить в кафе „Карасики“ в аренду сап, вышел на нем на воду и не вернулся. Сап дрейфовал без мужчины на озере. Компания, с которой екатеринбуржец отдыхал, вызвала полицию», — сообщает telegram-канал «Злой Екб». Ориентировку также опубликовали в поисковом отряде «Прорыв». Октавиан спортивного телосложения, лысый. На момент пропажи был одет в красные шорты. Особые приметы — татуировка черепа на всю спину, «красные волны» на голове и татуировки на обеих руках. Любую информацию о местонахождении мужчины можно сообщить на горячую линию отряда по номеру 8 (900) 044-02-20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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