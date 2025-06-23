На озере Шарташ в Екатеринбурге пропал 43-летний мужчина. Свердловчанин в состоянии алкогольного опьянения арендовал сапборд и не вернулся, рассказали очевидцы.
Последний раз Октавиана видели вечером 22 июня. «Он в подпитом состоянии смог получить в кафе „Карасики“ в аренду сап, вышел на нем на воду и не вернулся. Сап дрейфовал без мужчины на озере. Компания, с которой екатеринбуржец отдыхал, вызвала полицию», — сообщает telegram-канал «Злой Екб».
Ориентировку также опубликовали в поисковом отряде «Прорыв». Октавиан спортивного телосложения, лысый. На момент пропажи был одет в красные шорты.
Особые приметы — татуировка черепа на всю спину, «красные волны» на голове и татуировки на обеих руках. Любую информацию о местонахождении мужчины можно сообщить на горячую линию отряда по номеру 8 (900) 044-02-20.
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