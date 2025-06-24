На озере Шарташ нашли вещи пропавшего тренера

25 июня 2025 в 12:38 Размер текста - 17 +

На озере нашли вещи пропавшего спортсмена (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На озере Шарташ (Екатеринбург, Свердловская область) нашли сланец фитнес-тренера Октавиана Лунгу, который пропал три дня назад на водоеме. Также было найдено одно весло, сообщил URA.RU источник. «Вещи были найдены в воде, сейчас поиски человека продолжаются», — кратко объяснил собеседник агентства. Ранее на поверхности Шарташа был обнаружен перевернутым сап, на котором Лунгу вышел на озеро. Тренер пропал вечером 22 июня. Он пришел отдохнуть на Шарташ в компании друзей, арендовал сап, взял два весла и отправился кататься. Когда спустя полтора часа он не вышел на берег, товарищи обеспокоились и забили тревогу. Поиски начались уже в воскресенье, но до сих пор не увенчались успехом. Известно, что в последнее время Октавиан имел проблемы со здоровьем. Близкие допускают, что именно оно могло подвести спортсмена в роковой момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На озере Шарташ (Екатеринбург, Свердловская область) нашли сланец фитнес-тренера Октавиана Лунгу, который пропал три дня назад на водоеме. Также было найдено одно весло, сообщил URA.RU источник. «Вещи были найдены в воде, сейчас поиски человека продолжаются», — кратко объяснил собеседник агентства. Ранее на поверхности Шарташа был обнаружен перевернутым сап, на котором Лунгу вышел на озеро. Тренер пропал вечером 22 июня. Он пришел отдохнуть на Шарташ в компании друзей, арендовал сап, взял два весла и отправился кататься. Когда спустя полтора часа он не вышел на берег, товарищи обеспокоились и забили тревогу. Поиски начались уже в воскресенье, но до сих пор не увенчались успехом. Известно, что в последнее время Октавиан имел проблемы со здоровьем. Близкие допускают, что именно оно могло подвести спортсмена в роковой момент.