На озере Шарташ нашли вещи пропавшего тренера

На озере Шарташ (Екатеринбург, Свердловская область) нашли сланец фитнес-тренера Октавиана Лунгу, который пропал три дня назад на водоеме. Также было найдено одно весло, сообщил URA.RU источник.
«Вещи были найдены в воде, сейчас поиски человека продолжаются», — кратко объяснил собеседник агентства. Ранее на поверхности Шарташа был обнаружен перевернутым сап, на котором Лунгу вышел на озеро.
Тренер пропал вечером 22 июня. Он пришел отдохнуть на Шарташ в компании друзей, арендовал сап, взял два весла и отправился кататься. Когда спустя полтора часа он не вышел на берег, товарищи обеспокоились и забили тревогу. Поиски начались уже в воскресенье, но до сих пор не увенчались успехом. Известно, что в последнее время Октавиан имел проблемы со здоровьем. Близкие допускают, что именно оно могло подвести спортсмена в роковой момент.
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