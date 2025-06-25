«Был в плохом настроении»: друзья рассказали, как тренер Лунгу пропал на Шарташе

Тренер Лунгу был в подавленном состоянии, когда поплыл по Шарташу и пропал

25 июня 2025 в 16:07 Размер текста - 17 +

Мужчина исчез при загадочных обстоятельствах (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Фитнес-тренер Октавиан Лунгу перед тем как исчезнуть во время заплыва на озере Шарташ (Екатеринбург) пребывал в плохом настроении. Это подметили его друзья, которые находились вместе со спортсменом в роковой день. Они рассказали URA.RU подробности. «22 июня Октавиан сам позвал нас погулять. Написал, мол, хорошая погода, давайте съездим на Шарташ. Там мы и встретились. Он почему-то был в плохом настроении, все молчал. На вопросы — что случилось? — отмахивался, говорил: „Все потом, потом…“. Взял в аренду сап, зашел в воду. Мы его спросили: „Холодная вода?“, он сказал, что теплая, встал на сап во весь рост и уплыл. Больше мы его не видели», — рассказал один из участников тех событий. Собеседник опроверг информацию, которая публиковалась в СМИ, о том, что Лунгу был нетрезв, когда вышел на озеро. «Когда мы с ним встретились, не было никакого запаха. Он купил маленькую бутылочку коньяка на кассе и отпил один глоток, это все видели, только один. Оставил ее на берегу и уплыл. Он не был пьян», — подчеркнул друг. Поиски Лунгу ведутся четвертый день. На водоеме были найдены его сланец и одно весло. Ранее жена пропавшего говорила, что у мужа были проблемы со здоровьем. Не исключено, что именно это могло стать причиной беды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фитнес-тренер Октавиан Лунгу перед тем как исчезнуть во время заплыва на озере Шарташ (Екатеринбург) пребывал в плохом настроении. Это подметили его друзья, которые находились вместе со спортсменом в роковой день. Они рассказали URA.RU подробности. «22 июня Октавиан сам позвал нас погулять. Написал, мол, хорошая погода, давайте съездим на Шарташ. Там мы и встретились. Он почему-то был в плохом настроении, все молчал. На вопросы — что случилось? — отмахивался, говорил: „Все потом, потом…“. Взял в аренду сап, зашел в воду. Мы его спросили: „Холодная вода?“, он сказал, что теплая, встал на сап во весь рост и уплыл. Больше мы его не видели», — рассказал один из участников тех событий. Собеседник опроверг информацию, которая публиковалась в СМИ, о том, что Лунгу был нетрезв, когда вышел на озеро. «Когда мы с ним встретились, не было никакого запаха. Он купил маленькую бутылочку коньяка на кассе и отпил один глоток, это все видели, только один. Оставил ее на берегу и уплыл. Он не был пьян», — подчеркнул друг. Поиски Лунгу ведутся четвертый день. На водоеме были найдены его сланец и одно весло. Ранее жена пропавшего говорила, что у мужа были проблемы со здоровьем. Не исключено, что именно это могло стать причиной беды.