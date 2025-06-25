Девочек, отравившихся газом в Перми, выписали из больницы

Дети пошли на поправку
Две 14-летние школьницы, которые пострадали от отравления угарным газом в Кировском районе Перми, выписаны из больницы после прохождения курса лечения. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
«Обеих школьниц пролечили в условиях стационара. Их выписали в связи с улучшением самочувствия», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на ведомство.
Ранее URA.RU рассказало, что 14 июня 2025 года четыре предростка отравились газом в квартире на улице Охотников. Две девочки погибли на месте, а двух других доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело.
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