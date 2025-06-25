Девочек, отравившихся газом в Перми, выписали из больницы

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Дети пошли на поправку
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Две 14-летние школьницы, которые пострадали от отравления угарным газом в Кировском районе Перми, выписаны из больницы после прохождения курса лечения. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

«Обеих школьниц пролечили в условиях стационара. Их выписали в связи с улучшением самочувствия», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на ведомство.

Ранее URA.RU рассказало, что 14 июня 2025 года четыре предростка отравились газом в квартире на улице Охотников. Две девочки погибли на месте, а двух других доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело.

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Две 14-летние школьницы, которые пострадали от отравления угарным газом в Кировском районе Перми, выписаны из больницы после прохождения курса лечения. Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения. «Обеих школьниц пролечили в условиях стационара. Их выписали в связи с улучшением самочувствия», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на ведомство. Ранее URA.RU рассказало, что 14 июня 2025 года четыре предростка отравились газом в квартире на улице Охотников. Две девочки погибли на месте, а двух других доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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