В Екатеринбурге изменят три автобусных маршрута до конца лета

В Екатеринбурге с 30 июня по 31 августа изменят автобусные маршруты №06, 25, 49 из-за закрытия движения по улице Металлургов на ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Маршрут №06 в направлении остановки „Институт связи“ будет ходить следующим образом: Малогородская (Карасьеозерский-2) — Новомосковский тракт — ТЦ „Мега“ — Металлургов (разворот у ЖК „Новый ВИЗ“) — дублер улицы Металлургов — Викулова — Крауля», — пояснили там. На закрытых участках установят знаки.
Маршруты №25 и №49 поедут от остановки «СТЦ МЕГА» по улицам Металлургов, Викулова и далее по маршруту. При этом на время ремонта отменяются остановки «ТК Новомосковский», «Ново-Московский тракт» и «Детский центр» на дублере улицы Металлургов.
Для маршрута №49 сохраняются утренние рейсы от остановки «Ново-московский тракт»: в рабочие дни последний автобус отправится в 06:54, в выходные — в 06:45. В обратном направлении к ТЦ «Мега» автобусы №25 и №49 будут двигаться по дублеру Металлургов и далее по улице Металлургов.
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