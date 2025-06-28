28 июня 2025

Польша выдала США фигуранта дела Винника экс-главу криптобиржи Васильева

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача Васильева американской стороне состоялась в рамках уголовного дела
Передача Васильева американской стороне состоялась в рамках уголовного дела Фото:

Экс-руководитель крупной российской криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, задержанный в Варшаве в 2024 году по запросу США, был экстрадирован польскими властями в Соединенные Штаты. Передача Васильева американской стороне состоялась в рамках уголовного дела, связанного с обвинениями в мошенничестве и отмывании денежных средств, фигурантом которого также является Александр Винник.

«Мой подзащитный Дмитрий Васильев был выдан США польскими властями в рамках расследования американскими правоохранительными органами уголовного дела, по которому ранее проходил Александр Винник. Разрешение на экстрадицию ранее подписал польский министр юстиции. мой доверитель находится у американских властей», — сообщил адвокат Васильева Александр Суржин ТАСС. Он отметил, что его подзащитному в США грозит до 25 лет заключения.

Как ранее сообщало URA.RU, Александр Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года. Поводом для его ареста стали обвинения, выдвинутые американскими властями, которые подозревали Винника в отмывании порядка четырех миллиардов долларов посредством криптовалютной платформы BTC-E. Кроме того, ему инкриминировали участие в распространении вредоносной программы-вымогателя Locky, из-за которой значительный ущерб понесли многие французские компании.

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Экс-руководитель крупной российской криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, задержанный в Варшаве в 2024 году по запросу США, был экстрадирован польскими властями в Соединенные Штаты. Передача Васильева американской стороне состоялась в рамках уголовного дела, связанного с обвинениями в мошенничестве и отмывании денежных средств, фигурантом которого также является Александр Винник. «Мой подзащитный Дмитрий Васильев был выдан США польскими властями в рамках расследования американскими правоохранительными органами уголовного дела, по которому ранее проходил Александр Винник. Разрешение на экстрадицию ранее подписал польский министр юстиции. мой доверитель находится у американских властей», — сообщил адвокат Васильева Александр Суржин ТАСС. Он отметил, что его подзащитному в США грозит до 25 лет заключения. Как ранее сообщало URA.RU, Александр Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года. Поводом для его ареста стали обвинения, выдвинутые американскими властями, которые подозревали Винника в отмывании порядка четырех миллиардов долларов посредством криптовалютной платформы BTC-E. Кроме того, ему инкриминировали участие в распространении вредоносной программы-вымогателя Locky, из-за которой значительный ущерб понесли многие французские компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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