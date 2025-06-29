Песков: армяне в России с болью смотрят на последние события в Армении

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Песков заявил о близости России и Армении
Песков заявил о близости России и Армении Фото:

Несколько миллионов армян, которые являются гражданами России ,с болью воспринимают последние события в Армении и не приемлют то, что там происходит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте не забывать, что у нас несколько миллионов армян — это граждане Российской Федерации, которые, конечно, с болью смотрят на эти события. Многие, конечно же, не приемлют то, как это происходит», — отметил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в telegram-канале последнего. Песков также напомнил о тесных связях между странами, подчеркнув, что Армения остается очень близким партнером для России.  Однако, как подчеркнул пресс-секретарь президента, что Москва не намерена вмешиваться во внутренние дела Армении.

В последнее время в закавказской республике наблюдается рост напряженности вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ). Премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг церковь резкой критике, опубликовал оскорбительные высказывания в соцсетях и предложил изменить процедуру избрания католикоса всех армян, предоставив государству решающую роль в этом процессе. Помимо этого, власти обвинили оппозицию в подготовке переворота.

Ситуация обострилась после ареста российского предпринимателя Самвела Карапетяна, поддержавшего ААЦ. Ему предъявили обвинения в призывах к свержению власти, что вызвало негативную реакцию армянской диаспоры по всему миру. Под арест попал и архиепископ Баграт Галстанян — лидер движения «Священная борьба». Он был лидером манифестантов, которые требовали отставки премьер-министра в 2024 году. Также арестован глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян — ему инкриминируется организация попытки захвата власти и подрыв суверенитета страны.  Обвиняемые и их адвокаты считают преследование политически мотивированным.

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Несколько миллионов армян, которые являются гражданами России ,с болью воспринимают последние события в Армении и не приемлют то, что там происходит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Давайте не забывать, что у нас несколько миллионов армян — это граждане Российской Федерации, которые, конечно, с болью смотрят на эти события. Многие, конечно же, не приемлют то, как это происходит», — отметил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в telegram-канале последнего. Песков также напомнил о тесных связях между странами, подчеркнув, что Армения остается очень близким партнером для России.  Однако, как подчеркнул пресс-секретарь президента, что Москва не намерена вмешиваться во внутренние дела Армении. В последнее время в закавказской республике наблюдается рост напряженности вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ). Премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг церковь резкой критике, опубликовал оскорбительные высказывания в соцсетях и предложил изменить процедуру избрания католикоса всех армян, предоставив государству решающую роль в этом процессе. Помимо этого, власти обвинили оппозицию в подготовке переворота. Ситуация обострилась после ареста российского предпринимателя Самвела Карапетяна, поддержавшего ААЦ. Ему предъявили обвинения в призывах к свержению власти, что вызвало негативную реакцию армянской диаспоры по всему миру. Под арест попал и архиепископ Баграт Галстанян — лидер движения «Священная борьба». Он был лидером манифестантов, которые требовали отставки премьер-министра в 2024 году. Также арестован глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян — ему инкриминируется организация попытки захвата власти и подрыв суверенитета страны.  Обвиняемые и их адвокаты считают преследование политически мотивированным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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