У сборной РФ по спортивной гимнастике появился новый глава

Заслуженный тренер России Дмитрий Андреев возглавил сборную России по спортивной гимнастике, сменив на этом посту Андрея Родионенко. Соответствующий приказ подписал министр спорта Михаил Дегтярев.
«Подписал приказ о назначении на должность главного тренера сборной России по спортивной гимнастике заслуженного тренера России Дмитрия Андреева», — написал Дегтярев в своем telegram-канале. Он отметил, что Андреев является высококлассным специалистом с современными взглядами, который сможет обеспечить преемственность и опору на богатые традиции российской школы спортивной гимнастики.
С 2015 года Андреев занимал должность старшего тренера по подготовке резерва национальной команды. За это время под его руководством российские гимнасты неоднократно добивались высоких результатов, включая призовые места на первенстве Европы 2006 года и серебряную медаль чемпионата мира 2013 года. В качестве судьи международной категории Дмитрий Андреев работал на крупнейших мировых турнирах, а также участвовал в четырех Олимпийских играх (с 2012 по 2024 год). С 2010 года он возглавляет Всероссийскую коллегию судей.
Также сообщается, что Андрей Родионенко, ранее занимавший пост главного тренера сборной России, назначен советником президента Федерации гимнастики России. Федерация выразила благодарность Родионенко за его вклад в развитие сборной и подчеркнула, что его опыт работы — более 50 лет — будет востребован в дальнейшем.
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