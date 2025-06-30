ЕР выдвинула Развожаева на пост губернатора Севастополя

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Развожаев заявил, что самое главное в работе губернатора - это уметь слышать людей и быть рядом
Развожаев заявил, что самое главное в работе губернатора - это уметь слышать людей и быть рядом Фото:

Партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Севастополя Михаила Развожаева на пост главы региона. Как сообщили в пресс-центре партии, делегаты региональной партийной конференции поддержали его кандидатуру единогласно.

«Кандидатуру секретаря Севастопольского регионального отделения „Единой России“, действующего губернатора делегаты поддержали единогласно», — говорится на сайте партии. Решение было принято на региональной партийной конференции. В ней приняли участие депутаты Госдумы, представители законодательного собрания, муниципальных советов и партийные активисты.

Сам Развожаев отметил, что Севастополь вступает в важный этап развития с четкой программой и поддержкой президента. По его словам, особое внимание будет уделено инфраструктуре города, инвестициям и созданию социальных объектов. «Открываем новые школы и детские сады, строим десятки социальных объектов, капитально ремонтируем поликлиники, школы и детсады, создаем новые рабочие места», — подчеркнул Развожаев.

По его словам, самое главное в работе губернатора — это слышать людей и быть рядом. Он отметил, что за пять лет была сформирована сильная команда, которая работает на результат, и для них любой сигнал от севастопольцев является не просто обращением, а руководством к действию, ведь только так происходит изменение города. Каждое действие, по его словам, совершается ради благополучия города-героя и тех, кто живет, работает и воспитывает детей в Севастополе. Представители партии добавили, что в последние годы реализовано множество проектов по развитию городской среды и экономики, и выразили уверенность в необходимости продолжения работы губернатора.

Выборы губернатора Севастополя состоятся 14 сентября 2025 года. Сейчас регионом управляет Михаил Развожаев, назначенный врио губернатора в 2019 году и победивший на выборах в 2020 году с 85,72% голосов. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин поддержал его участие в выборах.

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Партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Севастополя Михаила Развожаева на пост главы региона. Как сообщили в пресс-центре партии, делегаты региональной партийной конференции поддержали его кандидатуру единогласно. «Кандидатуру секретаря Севастопольского регионального отделения „Единой России“, действующего губернатора делегаты поддержали единогласно», — говорится на сайте партии. Решение было принято на региональной партийной конференции. В ней приняли участие депутаты Госдумы, представители законодательного собрания, муниципальных советов и партийные активисты. Сам Развожаев отметил, что Севастополь вступает в важный этап развития с четкой программой и поддержкой президента. По его словам, особое внимание будет уделено инфраструктуре города, инвестициям и созданию социальных объектов. «Открываем новые школы и детские сады, строим десятки социальных объектов, капитально ремонтируем поликлиники, школы и детсады, создаем новые рабочие места», — подчеркнул Развожаев. По его словам, самое главное в работе губернатора — это слышать людей и быть рядом. Он отметил, что за пять лет была сформирована сильная команда, которая работает на результат, и для них любой сигнал от севастопольцев является не просто обращением, а руководством к действию, ведь только так происходит изменение города. Каждое действие, по его словам, совершается ради благополучия города-героя и тех, кто живет, работает и воспитывает детей в Севастополе. Представители партии добавили, что в последние годы реализовано множество проектов по развитию городской среды и экономики, и выразили уверенность в необходимости продолжения работы губернатора. Выборы губернатора Севастополя состоятся 14 сентября 2025 года. Сейчас регионом управляет Михаил Развожаев, назначенный врио губернатора в 2019 году и победивший на выборах в 2020 году с 85,72% голосов. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин поддержал его участие в выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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