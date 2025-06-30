В Челябинской области для участников СВО в специальном банке вакансий создано 2775 рабочих мест с зарплатой от 70 тысяч рублей. Для работодателей предусмотрены субсидии до 200 тысяч рублей за трудоустройство бойцов с инвалидностью и другие меры поддержки федерального и регионального уровней. Об этом рассказал начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс».
«Для нас участники СВО и их семьи — приоритетная категория. Трудоустройство — основа ресоциализации. Мы ведем индивидуальное сопровождение каждого бойца: помогаем с обучением, открытием бизнеса или возвращением на прежнее место работы. У нас более 120 работодателей готовы брать таких сотрудников и 2775 рабочих мест в банке вакансий. В свою очередь, работодатели получают существенную поддержку за прием таких специалистов», — отметил Шегуров.
По словам Шегурова, в банке вакансий собраны предложения от работодателей со всего региона. Особое внимание уделяется трудоустройству участников СВО с инвалидностью — для них доступно 400 специализированных рабочих мест. Еще 269 вакансий предполагают предоставление жилья, а около 1000 позиций — сопровождение наставника. Также есть банк вакансий в силовых структурах. Часть вакантных мест также предполагает обучение от работодателя. Руководитель ведомства отметил, что более половины вакансий доступны для участников СВО, имевших в прошлом судимость.
Работодателям, готовым принять участников СВО, государство компенсирует до 200 тысяч рублей за оборудование рабочего места для инвалида. Также предусмотрены выплаты в размере трех МРОТ за трудоустройство специалиста и около 60 тысяч рублей за организацию наставничества. Кроме того, во второй половине года в регионе стартует конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости участников СВО.
Также Шегуров отметил, что бойцы спецоперации могут бесплатно пройти обучение на портале «Работа России» по одной из запланированных 200 программ. Среди них — рабочие специальности, IT-направления, управление беспилотниками и государственное управление. Для желающих открыть свое дело работает программа «Азбука предпринимателя» в центре «Мой бизнес». Там помогут создать бизнес-план и определиться с направлением деятельности. Особое внимание уделяется IT-трудоустройству. Совместно с компанией «Интек» организовано обучение и удаленная работа для маломобильных с зарплатой до 50 тысяч рублей.
Шегуров рассказал и о социальных гарантиях, которые многие работодатели предоставляют дополнительно. Среди них — компенсация процентов по ипотеке, бесплатное медицинское обслуживание и путевки для отдыха семей. Он отметил, что по каждому военнослужащему ведется мониторинг, и за человеком закрепляется индивидуальный куратор. Для консультаций по вопросам трудоустройства для участников СВО работает горячая линия. Обратиться за помощью можно и в центры занятости населения, где каждому назначат персонального помощника.
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