Власти Армении грозят уволить работников «Электросетей» арестованного Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнением сотрудникам компании «Электросети Армении» за участие в политических акциях на фоне ареста главы компании Самвела Карапетяна. Об этом он заявил на своей странице в соцсетях.
«Те сотрудники „Электросетей Армении“, которые, бросив работу, заняты политическими интригами, будут в июле уволены», — написал Никол Пашинян в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной на территории РФ экстремистской и запрещенной). Он также добавил, что сотрудники, которые принуждают коллег участвовать в собраниях и акциях, организованных после ареста Карапетяна, будут привлечены к ответственности в суде.
Глава правительства уточнил, что работники, продолжающие выполнять свои обязанности и не вовлеченные в политические действия, не столкнутся с какими-либо проблемами. Пашинян пообещал, что уволенные за несоблюдение требований сотрудники смогут быть восстановлены на работе и получат невыплаченную зарплату.
Параллельно Следственный комитет Армении сообщил о проведении следственных мероприятий в офисе компании «Ташир», принадлежащей арестованному Самвелу Карапетяну. Бизнесмена обвиняют в призывах к свержению власти. В его поддержку у дома в Ереване ранее собрались сторонники, более 50 человек были задержаны. Пресс-служба предпринимателя заявила, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу порядку направлены на запугивание инакомыслящих. В свою очередь премьер-министр Пашинян потребовал национализировать компанию «Электросети Армении». Российская сторона выразила готовность при необходимости оказать помощь бизнесмену, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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