Парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию бизнесмена Карапетяна

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект, предусматривающий возможность перехода компании «Электрические сети Армении», принадлежащей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, в государственную собственность. Об этом сообщило издание BlogNews.am.
«Национальное Собрание Республики Армения поставило на голосование и приняло в первом чтении вопрос о принятии в первом чтении пакета законопроектов „О внесении изменений в Закон „Об органе по регулированию общественных услуг“ и „О внесении изменений и дополнений в Закон „Об энергетике“““, — написало издание. Вопрос о национализации „Электросетей Армении“ был вынесен на обсуждение парламента: 65 депутатов поддержали инициативу, 30 выступили против, воздержавшихся не было.
Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян поручил профильным органам рассмотреть вопрос национализации компании. Он уточнил, что обсуждение этого вопроса началось еще до обысков у Карапетяна.
Предприниматель был заключен под стражу на срок два месяца решением ереванского суда, вынесенным 18 июня. Его обвиняют в публичных призывах к насильственному свержению действующей власти в Армении, передает «360.ru».
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