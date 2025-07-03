Парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать компанию бизнесмена Карапетяна

Парламент Армении принял законопроект о национализации «Армянской электросети»
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«Электрические сети Армении» принадлежат Карапетяну
«Электрические сети Армении» принадлежат Карапетяну Фото:
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В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект, предусматривающий возможность перехода компании «Электрические сети Армении», принадлежащей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, в государственную собственность. Об этом сообщило издание BlogNews.am. 

«Национальное Собрание Республики Армения поставило на голосование и приняло в первом чтении вопрос о принятии в первом чтении пакета законопроектов „О внесении изменений в Закон „Об органе по регулированию общественных услуг“ и „О внесении изменений и дополнений в Закон „Об энергетике“““, — написало издание. Вопрос о национализации „Электросетей Армении“ был вынесен на обсуждение парламента: 65 депутатов поддержали инициативу, 30 выступили против, воздержавшихся не было.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян поручил профильным органам рассмотреть вопрос национализации компании. Он уточнил, что обсуждение этого вопроса началось еще до обысков у Карапетяна.

Предприниматель был заключен под стражу на срок два месяца решением ереванского суда, вынесенным 18 июня. Его обвиняют в публичных призывах к насильственному свержению действующей власти в Армении, передает «360.ru».

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Парламент Армении в первом чтении принял законопроект, предусматривающий возможность перехода компании «Электрические сети Армении», принадлежащей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, в государственную собственность. Об этом сообщило издание BlogNews.am.  «Национальное Собрание Республики Армения поставило на голосование и приняло в первом чтении вопрос о принятии в первом чтении пакета законопроектов „О внесении изменений в Закон „Об органе по регулированию общественных услуг“ и „О внесении изменений и дополнений в Закон „Об энергетике“““, — написало издание. Вопрос о национализации „Электросетей Армении“ был вынесен на обсуждение парламента: 65 депутатов поддержали инициативу, 30 выступили против, воздержавшихся не было. Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян поручил профильным органам рассмотреть вопрос национализации компании. Он уточнил, что обсуждение этого вопроса началось еще до обысков у Карапетяна. Предприниматель был заключен под стражу на срок два месяца решением ереванского суда, вынесенным 18 июня. Его обвиняют в публичных призывах к насильственному свержению действующей власти в Армении, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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