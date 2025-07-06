06 июля 2025

Эксперт рассказал, в чем вред кофе без кофеина

Доцент Панов: в декофеинизированном кофе кофеин не исчезает полностью
© Служба новостей «URA.RU»
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Декофеинизированный кофе несет в себе как плюсы, так и минусы
Декофеинизированный кофе несет в себе как плюсы, так и минусы Фото:

Несмотря на то, что декофеинизированный кофе выглядит безопасным, полностью безопасным его считать не следует. Об этом рассказал кандидат химических наук Алексей Панов.

«Следовые количества реагентов после химической очистки могут сохраняться в готовом продукте. Индивидуальная непереносимость даже мизерных доз кофеина тоже встречается. Для беременных и кормящих женщин такой вариант помогает контролировать поступление алкалоида, а детям после шести лет — минимизировать его потребление», — сказал Панов. Его слова публикуют «Известия».

Декофеинизированный кофе характеризуется менее насыщенными вкусом и ароматом, поскольку в процессе удаления кофеина теряются летучие соединения, определяющие его запах. Внешне такие зерна практически не отличаются от обычных, однако их органолептические свойства значительно уступают традиционному кофе. Однако в нем есть свои плюсы.

«Исследования подтверждают, что такой напиток, как и обычный кофе, способен уменьшать вероятность возникновения диабета. Однако многие положительные эффекты, связанные с кофеином, — улучшение концентрации, снижение риска нейродегенеративных заболеваний — для декафа неактуальны. При этом он не вызывает тахикардии, бессонницы или скачков давления, что делает его безопасным для гипертоников, людей с аритмией и повышенной тревожностью», — подчеркнул Панов.

Ранее ученые из Университета Торонто обнаружили, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска хронических заболеваний и когнитивных нарушений у взрослых, однако врачи подчеркивают важность индивидуального подхода и умеренности из-за возможных побочных эффектов кофеина. Эксперты отмечают, что кофе приносит пользу благодаря антиоксидантам и полифенолам, но чувствительным группам — беременным, детям и людям с сердечно-сосудистыми проблемами — рекомендуется ограничивать его потребление.

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Несмотря на то, что декофеинизированный кофе выглядит безопасным, полностью безопасным его считать не следует. Об этом рассказал кандидат химических наук Алексей Панов. «Следовые количества реагентов после химической очистки могут сохраняться в готовом продукте. Индивидуальная непереносимость даже мизерных доз кофеина тоже встречается. Для беременных и кормящих женщин такой вариант помогает контролировать поступление алкалоида, а детям после шести лет — минимизировать его потребление», — сказал Панов. Его слова публикуют «Известия». Декофеинизированный кофе характеризуется менее насыщенными вкусом и ароматом, поскольку в процессе удаления кофеина теряются летучие соединения, определяющие его запах. Внешне такие зерна практически не отличаются от обычных, однако их органолептические свойства значительно уступают традиционному кофе. Однако в нем есть свои плюсы. «Исследования подтверждают, что такой напиток, как и обычный кофе, способен уменьшать вероятность возникновения диабета. Однако многие положительные эффекты, связанные с кофеином, — улучшение концентрации, снижение риска нейродегенеративных заболеваний — для декафа неактуальны. При этом он не вызывает тахикардии, бессонницы или скачков давления, что делает его безопасным для гипертоников, людей с аритмией и повышенной тревожностью», — подчеркнул Панов. Ранее ученые из Университета Торонто обнаружили, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска хронических заболеваний и когнитивных нарушений у взрослых, однако врачи подчеркивают важность индивидуального подхода и умеренности из-за возможных побочных эффектов кофеина. Эксперты отмечают, что кофе приносит пользу благодаря антиоксидантам и полифенолам, но чувствительным группам — беременным, детям и людям с сердечно-сосудистыми проблемами — рекомендуется ограничивать его потребление.
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