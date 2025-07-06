Эксперт рассказал, в чем вред кофе без кофеина

Несмотря на то, что декофеинизированный кофе выглядит безопасным, полностью безопасным его считать не следует. Об этом рассказал кандидат химических наук Алексей Панов.
«Следовые количества реагентов после химической очистки могут сохраняться в готовом продукте. Индивидуальная непереносимость даже мизерных доз кофеина тоже встречается. Для беременных и кормящих женщин такой вариант помогает контролировать поступление алкалоида, а детям после шести лет — минимизировать его потребление», — сказал Панов. Его слова публикуют «Известия».
Декофеинизированный кофе характеризуется менее насыщенными вкусом и ароматом, поскольку в процессе удаления кофеина теряются летучие соединения, определяющие его запах. Внешне такие зерна практически не отличаются от обычных, однако их органолептические свойства значительно уступают традиционному кофе. Однако в нем есть свои плюсы.
«Исследования подтверждают, что такой напиток, как и обычный кофе, способен уменьшать вероятность возникновения диабета. Однако многие положительные эффекты, связанные с кофеином, — улучшение концентрации, снижение риска нейродегенеративных заболеваний — для декафа неактуальны. При этом он не вызывает тахикардии, бессонницы или скачков давления, что делает его безопасным для гипертоников, людей с аритмией и повышенной тревожностью», — подчеркнул Панов.
Ранее ученые из Университета Торонто обнаружили, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска хронических заболеваний и когнитивных нарушений у взрослых, однако врачи подчеркивают важность индивидуального подхода и умеренности из-за возможных побочных эффектов кофеина. Эксперты отмечают, что кофе приносит пользу благодаря антиоксидантам и полифенолам, но чувствительным группам — беременным, детям и людям с сердечно-сосудистыми проблемами — рекомендуется ограничивать его потребление.
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