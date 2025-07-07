В Рособрнадзор поступили десятки жалоб на проведение ЕГЭ

В Рособрнадзор поступило 69 обращений, связанных с несоблюдением установленного порядка проведения единого государственного экзамена в 2025 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«В 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзамена», — рассказал Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года. Трансляцию ведет Международный мультимедийный пресс-центр «Россия сегодня».
Из общего числа жалоб 55 касались вопросов, связанных с качеством организации процедуры. По результатам рассмотрения в 14 случаях факты нарушений были подтверждены. В общей сложности Рособрнадзор получил 72 обращения из 32 субъектов РФ.
По данным SuperJob, 56% россиян поддерживают идею сдачи ЕГЭ учителями по преподаваемым предметам. Они считают это честным способом проверки квалификации педагогов, передает «Национальная служба новостей».
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