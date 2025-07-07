В Рособрнадзор поступили десятки жалоб на проведение ЕГЭ

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В России подтвердили 14 случаев нарушений во время ЕГЭ
В России подтвердили 14 случаев нарушений во время ЕГЭ Фото:

В Рособрнадзор поступило 69 обращений, связанных с несоблюдением установленного порядка проведения единого государственного экзамена в 2025 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзамена», — рассказал Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года. Трансляцию ведет Международный мультимедийный пресс-центр «Россия сегодня».

Из общего числа жалоб 55 касались вопросов, связанных с качеством организации процедуры. По результатам рассмотрения в 14 случаях факты нарушений были подтверждены. В общей сложности Рособрнадзор получил 72 обращения из 32 субъектов РФ.

По данным SuperJob, 56% россиян поддерживают идею сдачи ЕГЭ учителями по преподаваемым предметам. Они считают это честным способом проверки квалификации педагогов, передает «Национальная служба новостей».

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В Рособрнадзор поступило 69 обращений, связанных с несоблюдением установленного порядка проведения единого государственного экзамена в 2025 году. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «В 69 обращениях содержались жалобы на нарушение порядка проведения экзамена», — рассказал Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года. Трансляцию ведет Международный мультимедийный пресс-центр «Россия сегодня». Из общего числа жалоб 55 касались вопросов, связанных с качеством организации процедуры. По результатам рассмотрения в 14 случаях факты нарушений были подтверждены. В общей сложности Рособрнадзор получил 72 обращения из 32 субъектов РФ. По данным SuperJob, 56% россиян поддерживают идею сдачи ЕГЭ учителями по преподаваемым предметам. Они считают это честным способом проверки квалификации педагогов, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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