07 июля 2025

В Златоусте многодетной семье в доме с рухнувшим потолком предложили новое жилье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В злополучной квартире с упавшим потолком никто не живет
В злополучной квартире с упавшим потолком никто не живет Фото:

В Златоусте (Челябинская область) многодетной семье в доме, где рухнул потолок, предлагали другое жилье. Как URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии, воспользоваться инициативой властей горожане не спешат.

«Многодетной семье предложили вариант муниципального жилья в доме № 2 на четвертой линии проспекта Гагарина. Но до настоящего момента никаких документов и заявления на предоставление от семьи не поступило», — сообщили URA.RU в администрации города.

Собеседники информагентства добавили, что в доме живет только мать, поскольку дети выросли. Самому маленькому сейчас 17 лет. Чиновники снова выйдут по адресу на улице Северной, чтобы повторить озвученное ранее предложение.

В мэрии уточнили, что потолок рухнул в апреле. Инцидент произошел в пустующей квартире, владелец которой в ней не живет. Это выяснили представители Комитета по управлению имуществом, которые по горячим следам прибыли на место происшествия.

Муниципального жилья в доме нет. Владельцам власти предлагали переселиться в отремонтированные помещения, относящиеся к муниципальному маневренному фонду в доме № 4 на улице Дворцовой. Состояние помещений, подчеркнули в администрации, соответствует установленным санитарным нормам и требованиям безопасности . Жильцы предпочли остаться на прежнем месте жительства и от переезда отказались.

«Что касается расселения жильцов из многоквартирных домов, признанных аварийными после января 2017 года, то оно возможно лишь при выделении финансирования в рамках областной программы. Пока такие средства отсутствуют», — заключили в мэрии.

На ситуацию 7 июля обратили внимание представители «Народного фронта». Они забили тревогу, указав на проживание в ветхом доме многодетной семьи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) многодетной семье в доме, где рухнул потолок, предлагали другое жилье. Как URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии, воспользоваться инициативой властей горожане не спешат. «Многодетной семье предложили вариант муниципального жилья в доме № 2 на четвертой линии проспекта Гагарина. Но до настоящего момента никаких документов и заявления на предоставление от семьи не поступило», — сообщили URA.RU в администрации города. Собеседники информагентства добавили, что в доме живет только мать, поскольку дети выросли. Самому маленькому сейчас 17 лет. Чиновники снова выйдут по адресу на улице Северной, чтобы повторить озвученное ранее предложение. В мэрии уточнили, что потолок рухнул в апреле. Инцидент произошел в пустующей квартире, владелец которой в ней не живет. Это выяснили представители Комитета по управлению имуществом, которые по горячим следам прибыли на место происшествия. Муниципального жилья в доме нет. Владельцам власти предлагали переселиться в отремонтированные помещения, относящиеся к муниципальному маневренному фонду в доме № 4 на улице Дворцовой. Состояние помещений, подчеркнули в администрации, соответствует установленным санитарным нормам и требованиям безопасности . Жильцы предпочли остаться на прежнем месте жительства и от переезда отказались. «Что касается расселения жильцов из многоквартирных домов, признанных аварийными после января 2017 года, то оно возможно лишь при выделении финансирования в рамках областной программы. Пока такие средства отсутствуют», — заключили в мэрии. На ситуацию 7 июля обратили внимание представители «Народного фронта». Они забили тревогу, указав на проживание в ветхом доме многодетной семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...