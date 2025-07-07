В Златоусте (Челябинская область) многодетной семье в доме, где рухнул потолок, предлагали другое жилье. Как URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии, воспользоваться инициативой властей горожане не спешат.
«Многодетной семье предложили вариант муниципального жилья в доме № 2 на четвертой линии проспекта Гагарина. Но до настоящего момента никаких документов и заявления на предоставление от семьи не поступило», — сообщили URA.RU в администрации города.
Собеседники информагентства добавили, что в доме живет только мать, поскольку дети выросли. Самому маленькому сейчас 17 лет. Чиновники снова выйдут по адресу на улице Северной, чтобы повторить озвученное ранее предложение.
В мэрии уточнили, что потолок рухнул в апреле. Инцидент произошел в пустующей квартире, владелец которой в ней не живет. Это выяснили представители Комитета по управлению имуществом, которые по горячим следам прибыли на место происшествия.
Муниципального жилья в доме нет. Владельцам власти предлагали переселиться в отремонтированные помещения, относящиеся к муниципальному маневренному фонду в доме № 4 на улице Дворцовой. Состояние помещений, подчеркнули в администрации, соответствует установленным санитарным нормам и требованиям безопасности . Жильцы предпочли остаться на прежнем месте жительства и от переезда отказались.
«Что касается расселения жильцов из многоквартирных домов, признанных аварийными после января 2017 года, то оно возможно лишь при выделении финансирования в рамках областной программы. Пока такие средства отсутствуют», — заключили в мэрии.
На ситуацию 7 июля обратили внимание представители «Народного фронта». Они забили тревогу, указав на проживание в ветхом доме многодетной семьи.
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