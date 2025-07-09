В компании Карапетяна прокомментировали обыски в офисе «Электросетей Армении»

Обыски, проведённые в головном офисе компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), которая принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному по решению суда Армении, носят политический характер. Об этом говорится в заявлении группы компаний «Ташир», также принадлежащей Карапетяну.
«С учетом контекста и событий последней недели у нас есть все основания полагать, что происходящее, очевидно, носит политически мотивированный характер», — говорится в сообщении группы компаний. Цитата по ТАСС.
Парламент Армении ранее во втором чтении одобрил пакет законопроектов, предусматривающих возможность национализации компании «Электросети Армении». Инициативу поддержали 65 депутатов, против высказались 27 парламентариев. Позже президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил законы, связанные с национализацией.
Собственником компании является бизнесмен Самвел Карапетян, выступившего в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ). Его арест произошел на фоне критики, которую мужчина высказал в адрес премьер-министра Никола Пашиняна за его нападки на ААЦ.
Парламентские оппозиционные фракции Армении заявили, что предлагаемые изменения противоречат Конституции и направлены на установление контроля над компанией «Электросети Армении». В ответ руководство компании назвало процесс национализации незаконным и подчеркнуло, что намерено прибегнуть ко всем доступным юридическим средствам для защиты своих прав.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.