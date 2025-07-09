ЕСПЧ назвал Россию ответственной за крушение Boeing MH17 в Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Россию ответственной за крушение малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и за начало конфликта на Украине. Об этом говорится на сайте организации.
«Суд установил, что Россия несет ответственность за нарушение ряда статей Европейской конвенции по правам человека, в том числе в связи с уничтожением рейса MH17», — говорится в сообщении ЕСПЧ. Судьи также подчеркнули, что их решение касается не только крушения пассажирского лайнера, но и более широкого перечня нарушений прав человека в ходе боевых действий на востоке Украины. ЕСПЧ впервые официально признал ответственность России за массовую гибель людей в результате катастрофы Boeing и за другие эпизоды, связанные с вооруженным конфликтом после 2014 года.
Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по делу MH17. Он назвал их «ничтожными».
Крушение малайзийского Boeing MH17 произошло в июле 2014 года над ДНР. Самолет был сбит зенитным ракетным комплексом «Бук», в результате чего погибли все 298 пассажиров. Для расследования была создана группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, которая установила, что ракета была запущена с территории Украины. Россия отрицала свою причастность, ссылаясь на разговоры украинских военных.
В 2020 году Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск против России о причастности к крушению. В ноябре 2022 года суд признал российские и украинские лица виновными в трагедии. МИД РФ недавно решил прекратить спор с Австралией и Нидерландами, заявив о недостатке возможности участвовать в расследовании и представив доказательства, опровергающие обвинения.
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