МИД Финляндии в открытую раздает инструкции для наемников в рядах ВСУ

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Инструкция для заключения контракта «добровольцами» весит на сайте МИД Финляндии, заявили РИА Новости
Инструкция для заключения контракта «добровольцами» весит на сайте МИД Финляндии, заявили РИА Новости Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Инструкции для участия в вооруженном конфликте со стороны Украины уже с февраля висят на официальном сайте МИД Финляндии. Об этом пишет РИА Новости.

«Публикация была сделана в феврале этого года. Инструкции озаглавлены как „Информация для добровольцев“. „Добровольцами“ финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ», — написано в материале.

Отмечается, что в инструкциях указано, что Финляндия не собирается оказывать помощь раненным наемникам в лечении и эвакуации. Помимо этого, досрочно разорвать контракт с ВСУ почти невозможно.

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Инструкции для участия в вооруженном конфликте со стороны Украины уже с февраля висят на официальном сайте МИД Финляндии. Об этом пишет РИА Новости. «Публикация была сделана в феврале этого года. Инструкции озаглавлены как „Информация для добровольцев“. „Добровольцами“ финские власти называют наемников, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ», — написано в материале. Отмечается, что в инструкциях указано, что Финляндия не собирается оказывать помощь раненным наемникам в лечении и эвакуации. Помимо этого, досрочно разорвать контракт с ВСУ почти невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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