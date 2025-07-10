Адвокат сообщил о реакции экс-губернатора Смирнова на смерть Старовойта

Защита Смирнова не знает о его реакции на самоубийство Старовойта
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Защита Смирнова отказалась комментировать слухи о показаниях Смирнова
Защита Смирнова отказалась комментировать слухи о показаниях Смирнова Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, находящегося в СИЗО, заявила, что не располагает информацией о реакции своего подзащитного на самоубийство бывшего губернатора региона и министра транспорта РФ Романа Старовойта. Об этом сообщил адвокат Смирнова Сергей Бушин.

«Пока не виделись с подзащитным, поэтому информации (о его реакции на самоубийство Старовойта, — прим. URA.RU) у меня нет», — отметил Сергей Бушин. Так он ответил на вопрос РИА Новости о возможном отношении Смирнова к произошедшему.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Алексей Смирнов якобы мог давать следствию показания против своего предшественника. Однако защита экс-губернатора отказалась комментировать эти сообщения, подчеркнув отсутствие подтвержденных данных по этому поводу.

Старовойт, занимавший пост министра транспорта России с мая 2024 года и ранее возглавлявший Курскую область, был найден мертвым рядом со своим автомобилем в Одинцовском городском округе Московской области вечером 7 июля. Следственный комитет РФ рассматривает в качестве основной версии произошедшего самоубийство. Смирнов был арестован в апреле текущего года по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе региона.

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Защита экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, находящегося в СИЗО, заявила, что не располагает информацией о реакции своего подзащитного на самоубийство бывшего губернатора региона и министра транспорта РФ Романа Старовойта. Об этом сообщил адвокат Смирнова Сергей Бушин. «Пока не виделись с подзащитным, поэтому информации (о его реакции на самоубийство Старовойта, — прим. URA.RU) у меня нет», — отметил Сергей Бушин. Так он ответил на вопрос РИА Новости о возможном отношении Смирнова к произошедшему. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Алексей Смирнов якобы мог давать следствию показания против своего предшественника. Однако защита экс-губернатора отказалась комментировать эти сообщения, подчеркнув отсутствие подтвержденных данных по этому поводу. Старовойт, занимавший пост министра транспорта России с мая 2024 года и ранее возглавлявший Курскую область, был найден мертвым рядом со своим автомобилем в Одинцовском городском округе Московской области вечером 7 июля. Следственный комитет РФ рассматривает в качестве основной версии произошедшего самоубийство. Смирнов был арестован в апреле текущего года по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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