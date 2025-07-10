В Германии раскрыли новую уловку Трампа по Украине

Focus: Трамп намерен давить на Зеленского, угрожая сокращением помощи Украине
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Трамп будет шантажировать Киев военной помощью
Трамп будет шантажировать Киев военной помощью Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп планирует использовать военную помощь Украине как рычаг давления на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы принудить его к переговорам с Москвой. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

«Трамп хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления», — говорится в материале. По информации журнала, приостановка поставок оружия была организована намеренно, чтобы в дальнейшем продемонстрировать способности президента США как антикризисного менеджера.

Несмотря на сообщения о снижении поставок, Трамп пообещал увеличить военную помощь Киеву, сосредоточившись на оборонительных средствах. Москва в свою очередь утверждает, что поставки вооружений лишь затягивают конфликт.

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Президент США Дональд Трамп планирует использовать военную помощь Украине как рычаг давления на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы принудить его к переговорам с Москвой. Об этом сообщает немецкий журнал Focus. «Трамп хочет заставить Киев сесть за стол переговоров и может использовать поставки оружия как средство давления», — говорится в материале. По информации журнала, приостановка поставок оружия была организована намеренно, чтобы в дальнейшем продемонстрировать способности президента США как антикризисного менеджера. Несмотря на сообщения о снижении поставок, Трамп пообещал увеличить военную помощь Киеву, сосредоточившись на оборонительных средствах. Москва в свою очередь утверждает, что поставки вооружений лишь затягивают конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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