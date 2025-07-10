В МИД РФ отреагировали на задержание российского баскетболиста в Европе

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Посольство РФ в Париже занимается ситуацией, заявила Мария Захарова
Посольство РФ в Париже занимается ситуацией, заявила Мария Захарова Фото:

Посольство Российской Федерации в Париже занимается ситуацией, связанной с задержанием баскетболиста Даниила Касаткина. Информацией об этом поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Захарова сообщила, что посольство России в Париже занимается ситуацией с задержанием баскетболиста», — сообщает РИА Новости. Ранее о задержании Касаткина, писало агентство Франс Пресс.

Даниил Касаткин был задержан во Франции 21 июня по запросу США, которые подозревают его в участии в хакерской сети, совершавшей атаки с помощью программ-вымогателей. По данным следствия, эта группа могла быть причастна к атакам на около 900 организаций, включая федеральные учреждения США. Баскетболист отрицает свою причастность к преступлениям, а российские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.

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Посольство Российской Федерации в Париже занимается ситуацией, связанной с задержанием баскетболиста Даниила Касаткина. Информацией об этом поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Захарова сообщила, что посольство России в Париже занимается ситуацией с задержанием баскетболиста», — сообщает РИА Новости. Ранее о задержании Касаткина, писало агентство Франс Пресс. Даниил Касаткин был задержан во Франции 21 июня по запросу США, которые подозревают его в участии в хакерской сети, совершавшей атаки с помощью программ-вымогателей. По данным следствия, эта группа могла быть причастна к атакам на около 900 организаций, включая федеральные учреждения США. Баскетболист отрицает свою причастность к преступлениям, а российские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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