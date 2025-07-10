В МИД РФ отреагировали на задержание российского баскетболиста в Европе

Посольство Российской Федерации в Париже занимается ситуацией, связанной с задержанием баскетболиста Даниила Касаткина. Информацией об этом поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Захарова сообщила, что посольство России в Париже занимается ситуацией с задержанием баскетболиста», — сообщает РИА Новости. Ранее о задержании Касаткина, писало агентство Франс Пресс.
Даниил Касаткин был задержан во Франции 21 июня по запросу США, которые подозревают его в участии в хакерской сети, совершавшей атаки с помощью программ-вымогателей. По данным следствия, эта группа могла быть причастна к атакам на около 900 организаций, включая федеральные учреждения США. Баскетболист отрицает свою причастность к преступлениям, а российские дипломаты оказывают ему консульскую поддержку.
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