ПВО России за два часа сбили восемь украинских дронов

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Дроны сбиты над Белгородской областью
Дроны сбиты над Белгородской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО России за два часа сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«10 июля в период с 08:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь БПЛА», — передает сообщение Минобороны ТАСС. За ночь было уничтожено 14 беспилотников самолетного типа, наиболее активно — над акваторией Черного моря. Один из дронов достиг Пензенской области, где был успешно нейтрализован.

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Силы ПВО России за два часа сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «10 июля в период с 08:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь БПЛА», — передает сообщение Минобороны ТАСС. За ночь было уничтожено 14 беспилотников самолетного типа, наиболее активно — над акваторией Черного моря. Один из дронов достиг Пензенской области, где был успешно нейтрализован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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