ПВО России за два часа сбили восемь украинских дронов

Дроны сбиты над Белгородской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силы ПВО России за два часа сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«10 июля в период с 08:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь БПЛА», — передает сообщение Минобороны ТАСС. За ночь было уничтожено 14 беспилотников самолетного типа, наиболее активно — над акваторией Черного моря. Один из дронов достиг Пензенской области, где был успешно нейтрализован.
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