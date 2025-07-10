Рябков признался, каково работать с администрацией Трампа

Действия и заявления администрации президента США Дональда Трампа противоречивы, но Россия все равно стремится к нормализации отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях, это не упрощает работу. Тем не менее мы настойчиво, последовательно ведем курс на то, чтобы двигаться к нормализации наших отношений», — передает слова Рябкова РИА Новости.
Противоречивость в риторике США начала проявляться с приходом к власти Дональда Трампа. Он, с одной стороны, стремится к налаживанию отношений с РФ и часто говорит о своем уважении к президенту России Владимиру Путину, а с другой — нелестно высказывается о нем в своих выступлениях и продолжает проводить антироссийскую политику. Тем не менее МИД России продолжает конструктивный диалог с США и планирует добиваться нормализации двусторонних отношений на основе принципов взаимного уважения и равноправия.
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