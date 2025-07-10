В Перми открылись ярмарочные домики с товарами местных производителей

В Перми начали работу ярмарочные домики с товарами местных производителей. Они открылись сразу в трех районах города.
«В Перми на Комсомольском проспекте, 79, на улицах Макаренко, 31 и Ласьвинской, 18 начали работу ярмарочные домики. Они будут работать ежедневно с 11:00 до 19:00 до 13 июля, а затем с 15 по 19 июля», — говорится в сообщении.
Посетители найдут здесь сладости, мед и продукцию пчеловодства, свежие овощи, сублимированные фрукты, орехи, рыбу, мясо и колбасы собственного производства, а также полуфабрикаты. На ярмарке представлены вязаные игрушки, изделия из натуральной кожи и меха, керамика, декоративные растения.
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