В Перми открылись ярмарочные домики с товарами местных производителей

В трех районах Перми начали работать ярмарочные домики
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Ярмарочные домики будут работать с 11:00 до 19:00
Ярмарочные домики будут работать с 11:00 до 19:00 Фото:

В Перми начали работу ярмарочные домики с товарами местных производителей. Они открылись сразу в трех районах города.

«В Перми на Комсомольском проспекте, 79, на улицах Макаренко, 31 и Ласьвинской, 18 начали работу ярмарочные домики. Они будут работать ежедневно с 11:00 до 19:00 до 13 июля, а затем с 15 по 19 июля», — говорится в сообщении.

Посетители найдут здесь сладости, мед и продукцию пчеловодства, свежие овощи, сублимированные фрукты, орехи, рыбу, мясо и колбасы собственного производства, а также полуфабрикаты. На ярмарке представлены вязаные игрушки, изделия из натуральной кожи и меха, керамика, декоративные растения.

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В Перми начали работу ярмарочные домики с товарами местных производителей. Они открылись сразу в трех районах города. «В Перми на Комсомольском проспекте, 79, на улицах Макаренко, 31 и Ласьвинской, 18 начали работу ярмарочные домики. Они будут работать ежедневно с 11:00 до 19:00 до 13 июля, а затем с 15 по 19 июля», — говорится в сообщении. Посетители найдут здесь сладости, мед и продукцию пчеловодства, свежие овощи, сублимированные фрукты, орехи, рыбу, мясо и колбасы собственного производства, а также полуфабрикаты. На ярмарке представлены вязаные игрушки, изделия из натуральной кожи и меха, керамика, декоративные растения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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