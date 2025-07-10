Жена Саши Петрова призналась, что вынуждена ходить к психологу

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Виктория сменила более шести психологов
Виктория сменила более шести психологов Фото:

Cупруга актера Александра Петрова 24-летняя Виктория проходит курс психотерапии. Об этом она рассказала в своих соцсетях. 

«Уже два года я в терапии. Сначала — два раза в неделю, сейчас — один. Это самое важное, что я сделала для себя», — написала девушка на своей странице в соцсетях. Ее слова приводит «Газета.ru».

Петрова отметила, что ее путь к терапии оказался долгим: сменив шесть-семь психологов, она уже почти утратила надежду. Однако встреча с подходящим специалистом полностью изменила ее взгляд на психотерапию, поделилась девушка.

В апреле 2025 года Виктория впервые стала матерью. Петровы назвали сына Федор. В июне супруги провели обряд крещения мальчика.

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Cупруга актера Александра Петрова 24-летняя Виктория проходит курс психотерапии. Об этом она рассказала в своих соцсетях.  «Уже два года я в терапии. Сначала — два раза в неделю, сейчас — один. Это самое важное, что я сделала для себя», — написала девушка на своей странице в соцсетях. Ее слова приводит «Газета.ru». Петрова отметила, что ее путь к терапии оказался долгим: сменив шесть-семь психологов, она уже почти утратила надежду. Однако встреча с подходящим специалистом полностью изменила ее взгляд на психотерапию, поделилась девушка. В апреле 2025 года Виктория впервые стала матерью. Петровы назвали сына Федор. В июне супруги провели обряд крещения мальчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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