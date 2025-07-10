Жена Саши Петрова призналась, что вынуждена ходить к психологу

Cупруга актера Александра Петрова 24-летняя Виктория проходит курс психотерапии. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
«Уже два года я в терапии. Сначала — два раза в неделю, сейчас — один. Это самое важное, что я сделала для себя», — написала девушка на своей странице в соцсетях. Ее слова приводит «Газета.ru».
Петрова отметила, что ее путь к терапии оказался долгим: сменив шесть-семь психологов, она уже почти утратила надежду. Однако встреча с подходящим специалистом полностью изменила ее взгляд на психотерапию, поделилась девушка.
В апреле 2025 года Виктория впервые стала матерью. Петровы назвали сына Федор. В июне супруги провели обряд крещения мальчика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.