Челябинск стал лидером рейтинга культурных столиц России

10 июля 2025 в 18:36 Размер текста - 17 +

Голосование за самую культурную столицу завершится 5 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск к 10 июля стал лидером народного голосования в рейтинге «Культурная столица 2027». Промежуточные итоги конкурса подвели в пресс-службе областного минкульта. «Благодаря вашей активной поддержке столица региона заняла первое место в народном голосовании. Всего за одну неделю количество голосов увеличилось более чем на 50%, что ярко демонстрирует заинтересованность жителей в культуре региона и подчеркивает значимость инициативы», — отметили в пресс-службе ведомства. Как уточнил региональный министр культуры Алексей Бетехтин, уникальная активность и поддержка со стороны жителей говорит о том, что культура занимает особое место в жизни нашего региона и глубоко укоренилась в сердцах его жителей. По его мнению, это значительный прогресс. По результатам первого этапа, где ключевым является именно голосование жителей, будут определены восемь финалистов конкурса. Челябинск единственный представляет Уральский регион среди 40 городов Российской Федерации с численностью населения более 200 тысяч человек, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Итоги подведут 14 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск к 10 июля стал лидером народного голосования в рейтинге «Культурная столица 2027». Промежуточные итоги конкурса подвели в пресс-службе областного минкульта. «Благодаря вашей активной поддержке столица региона заняла первое место в народном голосовании. Всего за одну неделю количество голосов увеличилось более чем на 50%, что ярко демонстрирует заинтересованность жителей в культуре региона и подчеркивает значимость инициативы», — отметили в пресс-службе ведомства. Как уточнил региональный министр культуры Алексей Бетехтин, уникальная активность и поддержка со стороны жителей говорит о том, что культура занимает особое место в жизни нашего региона и глубоко укоренилась в сердцах его жителей. По его мнению, это значительный прогресс. По результатам первого этапа, где ключевым является именно голосование жителей, будут определены восемь финалистов конкурса. Челябинск единственный представляет Уральский регион среди 40 городов Российской Федерации с численностью населения более 200 тысяч человек, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Итоги подведут 14 декабря.