Челябинск вырвался на второе место в рейтинге культурных столиц России. О промежуточных результатах народного голосования за звание «Культурная столица России 2027» сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Хочу сердечно поблагодарить южноуральцев за активное участие в народном голосовании за звание Культурной столицы России 2027. Ваше неравнодушие и поддержка позволили Челябинску вырваться на второе место!» — сказала министр архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории региона Ольга Никитина.
Всероссийский конкурс, в котором принимают участие 40 городов Российской Федерации с численностью населения более 200 тысяч человек (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), проводится в несколько этапов. Одним из ключевых критериев, который учитывает экспертная комиссия при подведении итогов, становится народное голосование. Челябинск, представляющий Уральский федеральный округ, занимает лидирующие позиции по итогам голосования, которое проходит на портале «Госуслуги» и завершится 5 августа.
По итогам этого этапа экспертная комиссия определит восемь городов-финалистов. Имя победителя конкурса станет известно 14 декабря. Кроме того, отдельно будет вручена награда городу, получившему наибольшее количество голосов по мнению жителей.
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