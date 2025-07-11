Белый дом обнародовал фотографию президента США Дональда Трампа в образе супергероя. Снимок был опубликован на официальных ресурсах американской администрации.
«Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», — говорится в заявлении Белого дома на странице в соцсети Х.
В мае глава Штатов Дональд Трамп разместил в социальной сети Truth Social собственное изображение в образе Папы Римского. Фотография, судя по всему, была создана с использованием технологий нейросетей, пишет RT. При публикации американский президент не оставил к изображению никаких пояснений или комментариев.
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