Кардиолог Шубитидзе: жара действует на водителей как алкоголь

В жаркую погоду у водителей снижается концентрация внимания, реакция становится медленнее, а также сохраняется риск солнечного удара. Поведение водителей в жару и в состоянии алкогольного опьянения примерно одинаково. Об этом рассказал врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Иосиф Шубитидзе.
«В жару снижается внимание рассеивается, а реакция становится медленнее — примерно как после пары бокалов пива. Может отмечаться сонливость и вялость, что снижает скорость реакции и напрямую влияет на безопасность вождения», — передает слова Шубитидзе Life.ru.
Также, врач-кардиолог посоветовал проветривать салон, пользоваться кондиционером, пить достаточно воды. А также не оставлять авто под солнцем и делать перерывы в тени, чтобы уменьшить риск получения солнечного удара.
При получении теплового удара врачи рекомендуют остановиться, помочь телу охладиться, смочить лицо, шею, руки, голову водой, а также снять тесную одежду. Спасатели рекомендуют выбирать светлую свободную одежду, обязательно использовать головные уборы и пить не менее 2,5 литров воды в день. Особо сотрудники МЧС подчеркивают важность соблюдения требований пожарной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.