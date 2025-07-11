Кардиолог Шубитидзе: жара действует на водителей как алкоголь

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Жара действует на водителей как алкоголь
Жара действует на водителей как алкоголь Фото:

В жаркую погоду у водителей снижается концентрация внимания, реакция становится медленнее, а также сохраняется риск солнечного удара. Поведение водителей в жару и в состоянии алкогольного опьянения примерно одинаково. Об этом рассказал врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Иосиф Шубитидзе. 

«В жару снижается внимание рассеивается, а реакция становится медленнее — примерно как после пары бокалов пива. Может отмечаться сонливость и вялость, что снижает скорость реакции и напрямую влияет на безопасность вождения», — передает слова Шубитидзе Life.ru.

Также, врач-кардиолог посоветовал проветривать салон, пользоваться кондиционером, пить достаточно воды. А также не оставлять авто под солнцем и делать перерывы в тени, чтобы уменьшить риск получения солнечного удара.

При получении теплового удара врачи рекомендуют остановиться, помочь телу охладиться, смочить лицо, шею, руки, голову водой, а также снять тесную одежду. Спасатели рекомендуют выбирать светлую свободную одежду, обязательно использовать головные уборы и пить не менее 2,5 литров воды в день. Особо сотрудники МЧС подчеркивают важность соблюдения требований пожарной безопасности.

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В жаркую погоду у водителей снижается концентрация внимания, реакция становится медленнее, а также сохраняется риск солнечного удара. Поведение водителей в жару и в состоянии алкогольного опьянения примерно одинаково. Об этом рассказал врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Иосиф Шубитидзе.  «В жару снижается внимание рассеивается, а реакция становится медленнее — примерно как после пары бокалов пива. Может отмечаться сонливость и вялость, что снижает скорость реакции и напрямую влияет на безопасность вождения», — передает слова Шубитидзе Life.ru. Также, врач-кардиолог посоветовал проветривать салон, пользоваться кондиционером, пить достаточно воды. А также не оставлять авто под солнцем и делать перерывы в тени, чтобы уменьшить риск получения солнечного удара. При получении теплового удара врачи рекомендуют остановиться, помочь телу охладиться, смочить лицо, шею, руки, голову водой, а также снять тесную одежду. Спасатели рекомендуют выбирать светлую свободную одежду, обязательно использовать головные уборы и пить не менее 2,5 литров воды в день. Особо сотрудники МЧС подчеркивают важность соблюдения требований пожарной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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