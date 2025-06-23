«Калашников» готовит новую партию управляемых боеприпасов «КУБ-Э» на экспорт

Концерн «Калашников» наладил выпуск управляемых боеприпасов (УБ) «КУБ-Э» на экспорт. Соглашение заключено с компанией «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом рассказали в компании российского производителя оружия.
«АО „Концерн „Калашников“ приступило к производству УБ „КУБ-Э“ в рамках очередного экспортного контракта, подписанного с российской стороны АО „Рособоронэкспорт“. Напомним, что первый экспортный контракт был заключен в октябре 2024 года“, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
УБ «КУБ-Э» разработан для уничтожения одиночных и групповых целей небронированной техники, расположенной в тылу противника. Они могут использоваться как в светлое, так и в темное время суток при порывах ветра до 10 метров в секунду. Управление «КУБ-Э» осуществляется посредством передачи команд в режиме реального времени.
Управляемый боеприпас «КУБ-Э» характеризуется малой акустической заметностью, простотой использования, а также высокой степенью скрытности и оперативностью при развертывании, запуске и сворачивании. Данный боеприпас может применяться группами — до четырех единиц с одного наземного пункта управления одновременно. Как заявил производитель, эффективность «КУБ-Э» подтверждена опытом успешного боевого применения в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее концерн «Калашников» рассказал о том, что модернизировал пистолет-пулемет ППК-20. Улучшениям подверглись конструкция затвора и возвратного механизма. Данные модернизации повысили эргономику оружия и расширили линейку патронов для него. ППК-20 уже начал поступать на вооружение российских военных летчиков. Он заменит АКС-74У, который до этого находился у них в носимом аварийном запасе, передает «Царьград».
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