В России анонсировали внедрение новой системы высшего образования

Минобрнауки: все вузы перейдут на новую систему высшего образования в 2027 году
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Студенты не почувствуют значительного изменения в обучении, заявили в Минобрнауки РФ
Студенты не почувствуют значительного изменения в обучении, заявили в Минобрнауки РФ Фото:

Анонсирован запуск новой системы высшего образования в России. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. Судя по информации, все вузы перейдут в 2027-2028 учебный год, а ведущие на год раньше — 2026-2027 год.

«2026-2027 учебный год — ведущие вузы начнут переход; 2027-2028 учебный год — массовый запуск по всей стране», — уточнили в пресс-службе. Информацию приводит ТАСС.

Сообщается, что выпускники новой системы будут подготовлены лучше к практическим задачам, по сравнению с предыдущими выпускниками. Также заявлено, что студенты не почувствуют резких изменений в обучении.

Реформа высшего образования проводится по указу президента России и предусматривает изменение структуры получения диплома, включая разделение базового и специализированного образования. Проект изменений в федеральный закон уже был подготовлен Минобрнауки и получил поддержку профессионального сообщества и работодателей.

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Анонсирован запуск новой системы высшего образования в России. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. Судя по информации, все вузы перейдут в 2027-2028 учебный год, а ведущие на год раньше — 2026-2027 год. «2026-2027 учебный год — ведущие вузы начнут переход; 2027-2028 учебный год — массовый запуск по всей стране», — уточнили в пресс-службе. Информацию приводит ТАСС. Сообщается, что выпускники новой системы будут подготовлены лучше к практическим задачам, по сравнению с предыдущими выпускниками. Также заявлено, что студенты не почувствуют резких изменений в обучении. Реформа высшего образования проводится по указу президента России и предусматривает изменение структуры получения диплома, включая разделение базового и специализированного образования. Проект изменений в федеральный закон уже был подготовлен Минобрнауки и получил поддержку профессионального сообщества и работодателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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