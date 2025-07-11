В России анонсировали внедрение новой системы высшего образования

Анонсирован запуск новой системы высшего образования в России. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. Судя по информации, все вузы перейдут в 2027-2028 учебный год, а ведущие на год раньше — 2026-2027 год.
«2026-2027 учебный год — ведущие вузы начнут переход; 2027-2028 учебный год — массовый запуск по всей стране», — уточнили в пресс-службе. Информацию приводит ТАСС.
Сообщается, что выпускники новой системы будут подготовлены лучше к практическим задачам, по сравнению с предыдущими выпускниками. Также заявлено, что студенты не почувствуют резких изменений в обучении.
Реформа высшего образования проводится по указу президента России и предусматривает изменение структуры получения диплома, включая разделение базового и специализированного образования. Проект изменений в федеральный закон уже был подготовлен Минобрнауки и получил поддержку профессионального сообщества и работодателей.
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