Северные корейцы поразили делегацию РФ знаменитой российской песней

Гостеприимство северных корейцев поразило делегацию Министерства иностранных дел РФ. Для представителей МИД в отеле во время завтрака прозвучала песня Олега Газманова. Свое восхищение теплым приемом КНДР в соцсетях выразила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Лучший завтрак в отеле!» — написала в своем telegram-канале Захарова. Она опубликовала фото из ресторана отеля, где на экране транслировался клип и воспроизводилась песня Олега Газманова «Россия — вперед!»
Визит российской делегации во главе с Сергеем Лавровым проходит в рамках второго раунда стратегического диалога между Россией и КНДР. Первый раунд переговоров состоялся в Москве.
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