Северные корейцы поразили делегацию РФ знаменитой российской песней

Захарова засняла клип на песню Газманова в отеле КНДР
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Мария Захарова в КНДР во время завтрака в отеле услышала песню Газманова
Мария Захарова в КНДР во время завтрака в отеле услышала песню Газманова Фото:

Гостеприимство северных корейцев поразило делегацию Министерства иностранных дел РФ. Для представителей МИД в отеле во время завтрака прозвучала песня Олега Газманова. Свое восхищение теплым приемом КНДР в соцсетях выразила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Лучший завтрак в отеле!» — написала в своем telegram-канале Захарова. Она опубликовала фото из ресторана отеля, где на экране транслировался клип и воспроизводилась песня Олега Газманова «Россия — вперед!»

В отеле прозвучала песня о России
В отеле прозвучала песня о России
Фото:

Визит российской делегации во главе с Сергеем Лавровым проходит в рамках второго раунда стратегического диалога между Россией и КНДР. Первый раунд переговоров состоялся в Москве.

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Гостеприимство северных корейцев поразило делегацию Министерства иностранных дел РФ. Для представителей МИД в отеле во время завтрака прозвучала песня Олега Газманова. Свое восхищение теплым приемом КНДР в соцсетях выразила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Лучший завтрак в отеле!» — написала в своем telegram-канале Захарова. Она опубликовала фото из ресторана отеля, где на экране транслировался клип и воспроизводилась песня Олега Газманова «Россия — вперед!» Визит российской делегации во главе с Сергеем Лавровым проходит в рамках второго раунда стратегического диалога между Россией и КНДР. Первый раунд переговоров состоялся в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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