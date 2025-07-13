13 июля 2025

Челябинский «Трактор» примет участие в Кубке губернатора по хоккею

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Главный тренер Бенуа Гру начнет свой второй сезон в «Тракторе» с Кубка губернатора
Главный тренер Бенуа Гру начнет свой второй сезон в «Тракторе» с Кубка губернатора Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» примет участие в Кубке губернатора. Это стало известно после опубликования плана предсезонной подготовки команды.

«С  25 по 29 августа пройдет Кубок губернатора Челябинской области-2025. „Трактор“ примет участие в турнире», — следует из плана.

Команда Бенуа Гру выйдет из отпуска 9 августа. После медосмотра с 11 по 24 августа состоится учебно-тренировочный сбор в Челябинске. После участия в Кубке губернатора, с 30 августа по 4 сентября, в Челябинске команда продолжит готовиться к старту регулярного чемпионата КХЛ. 5 сентября «Трактор» с «Локомотивом» разыграют Кубок Открытия в Ярославле. Эта игра станет первым матчем КХЛ сезона 2025-2026 годов.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» примет участие в Кубке губернатора. Это стало известно после опубликования плана предсезонной подготовки команды. «С  25 по 29 августа пройдет Кубок губернатора Челябинской области-2025. „Трактор“ примет участие в турнире», — следует из плана. Команда Бенуа Гру выйдет из отпуска 9 августа. После медосмотра с 11 по 24 августа состоится учебно-тренировочный сбор в Челябинске. После участия в Кубке губернатора, с 30 августа по 4 сентября, в Челябинске команда продолжит готовиться к старту регулярного чемпионата КХЛ. 5 сентября «Трактор» с «Локомотивом» разыграют Кубок Открытия в Ярославле. Эта игра станет первым матчем КХЛ сезона 2025-2026 годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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