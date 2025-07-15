В Свердловской области заводчан хотят перевести на неполный рабочий день

Работников предприятий в Свердловской области могут перевести на неполный рабочий день. Этот вопрос обсудят завтра на заседании правительства региона.
"О ситуации на рынке труда, планируемых высвобождениях работников и введении режима неполного рабочего времени на предприятиях", — так звучит тема доклада директора областного департамента по труду и занятости Дмитрия Антонова. Содокладчиком по теме выступит министр промышленности Сергей Пересторонин. Заседание правительства начнется в 11:00 часов.
Ранее URA.RU сообщало, что работников Серовского завода ферросплавов переводят на «четырехдневку». Меньше работать с 1 сентября будет административный персонал всех структурных подразделений. Меньше работать также будут сотрудники екатеринбургского метро.
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