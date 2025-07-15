Под Екатеринбургом китайцы устроят массовую бесплатную раздачу еды

В Арамили пройдет Фестиваль китайской кухни с бесплатными дегустациями
© Служба новостей «URA.RU»
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Попробовать истинную китайскую кухню можно будет 19 июля
Попробовать истинную китайскую кухню можно будет 19 июля Фото:

Шеф-повара Генконсульства Китая и ведущих ресторанов Екатеринбурга устроят бесплатные дегустации национальных блюд. Кулинары станут участниками Фестиваля китайской кухни, который пройдет в «Парке сказов» в Арамили, рассказали URA.RU организаторы.

«Главная сцена и шатры с едой будут открыты с 12:00 до 15:00, где свою продукцию представят ведущие китайские рестораны города. Гостей ждет: шатры с едой от кафе „Дунцзы“ (шеф-повар Цуй Лидун), ресторанов китайской кухни „Конг Фу“ (шеф Юй Гуанюань) и „Дон Фан“ (шеф-повара Ли Лун), а также повар Лю Дяньчжу», — поделились представители фестиваля.

Посетителям «Парка сказов» предложат поучаствовать в мастер-классах по приготовлению традиционных блюд, познакомиться с основами китайской народной медицины, освоить искусство чайной церемонии и попробовать свои силы в каллиграфии. Программа мероприятия также включает выступления исполнителей из Китая и различные игры. Завершится праздник пенной дискотекой. Мероприятие пройдет с 10:00 до 21:00.

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Шеф-повара Генконсульства Китая и ведущих ресторанов Екатеринбурга устроят бесплатные дегустации национальных блюд. Кулинары станут участниками Фестиваля китайской кухни, который пройдет в «Парке сказов » в Арамили, рассказали URA.RU организаторы. «Главная сцена и шатры с едой будут открыты с 12:00 до 15:00, где свою продукцию представят ведущие китайские рестораны города. Гостей ждет: шатры с едой от кафе „Дунцзы“ (шеф-повар Цуй Лидун), ресторанов китайской кухни „Конг Фу“ (шеф Юй Гуанюань) и „Дон Фан“ (шеф-повара Ли Лун), а также повар Лю Дяньчжу», — поделились представители фестиваля. Посетителям «Парка сказов» предложат поучаствовать в мастер-классах по приготовлению традиционных блюд, познакомиться с основами китайской народной медицины, освоить искусство чайной церемонии и попробовать свои силы в каллиграфии. Программа мероприятия также включает выступления исполнителей из Китая и различные игры. Завершится праздник пенной дискотекой. Мероприятие пройдет с 10:00 до 21:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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