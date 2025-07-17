Трамп попросил Coca-Cola изменить напиток исключительно для американцев

Компания Coca-Cola решила перейти на использование натурального тростникового сахара вместо кукурузного сиропа в производстве своих напитков для рынка США. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.
«Я вел переговоры с Coca-Cola о том, чтобы они начали использовать настоящий тростниковый сахар в Coca-Cola в США, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто принимал решение в Coca-Cola», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
При изготовлении популярной газировки для рынка Штатов, как пишет агентство Reuters, используют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. При этом в некоторых других странах компания добавляет в напитки тростниковый сахар.
В агентстве отметили, что инициатива американской администрации под названием «Сделаем Америку снова здоровой» (Make America Healthy Again) направлена на продвижение принципов здорового образа жизни. Эту кампанию поддерживает министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший. Он выступает за реформирование состава пищевых продуктов и отказ от использования искусственных красителей.
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