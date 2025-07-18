Готовила еду и сожгла квартиру: пожарные спасли пятерых жителей ХМАО

В Нижневартовске (ХМАО) произошло возгорание в квартире из-за неосторожного приготовления пищи. Из пожара эвакуированы четыре человека, еще один спасен, сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО.
«Пожар в многоквартирном жилом доме в Нижневартовске… Причина возгорания — неосторожность при приготовлении пищи… Спасен один человек. Эвакуированы четыре человека», — написано в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел ранним утром — в 07:03. На месте происшествия работали девять спасателей и три единицы техники. В результате пожара повреждена кухонная утварь на площади 0,5 квадратных метра.
Сотрудники МЧС просят помнить, что нельзя отвлекаться от процесса готовки. Они рекомендуют не оставлять готовящуюся пищу без присмотра, держать зону вокруг плиты чистой, не подходить к плите в одежде с длинными рукавами и следить за состоянием электроприборов.
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