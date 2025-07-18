18 июля 2025

Власти планируют увеличить финансирование развития госаппарата на 1,9 миллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего уйдет на улучшение оказания госуслуг и регистрацию актов гражданского состояния
Больше всего уйдет на улучшение оказания госуслуг и регистрацию актов гражданского состояния Фото:

Правительство ХМАО намерено увеличить финансирование программы развития государственной и муниципальной службы на 1,9 миллиарда рублей. Соответствующий законопроект подготовил департамент государственной службы региона.

«Правительство Ханты-Мансийского автономного округа планирует увеличить расходы на шестилетнюю программу развития государственной и муниципальной службы на 1,9 миллиарда рублей. Соответствующий законопроект подготовил департамент госслужбы ХМАО», — выяснили Neft.

Как следует из пояснительной записки, основные дополнительные средства — 1,06 миллиарда рублей — выделят на улучшение оказания государственных услуг и регистрацию актов гражданского состояния. Также предусмотрено увеличение финансирования на обеспечение деятельности исполнительных органов власти ХМАО — на 677 миллионов рублей, а также на мероприятия по цифровизации и повышению эффективности управления — на 179 миллионов рублей.

Согласно законопроекту, общая сумма финансирования программы с 2025 по 2030 год составит 24 миллиарда рублей, что на 8,7% превышает объем, утвержденный ранее. Ожидается, что дополнительные средства позволят ускорить цифровую трансформацию госуправления и повысить качество административных процедур для жителей округа.

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Правительство ХМАО намерено увеличить финансирование программы развития государственной и муниципальной службы на 1,9 миллиарда рублей. Соответствующий законопроект подготовил департамент государственной службы региона. «Правительство Ханты-Мансийского автономного округа планирует увеличить расходы на шестилетнюю программу развития государственной и муниципальной службы на 1,9 миллиарда рублей. Соответствующий законопроект подготовил департамент госслужбы ХМАО», — выяснили Neft. Как следует из пояснительной записки, основные дополнительные средства — 1,06 миллиарда рублей — выделят на улучшение оказания государственных услуг и регистрацию актов гражданского состояния. Также предусмотрено увеличение финансирования на обеспечение деятельности исполнительных органов власти ХМАО — на 677 миллионов рублей, а также на мероприятия по цифровизации и повышению эффективности управления — на 179 миллионов рублей. Согласно законопроекту, общая сумма финансирования программы с 2025 по 2030 год составит 24 миллиарда рублей, что на 8,7% превышает объем, утвержденный ранее. Ожидается, что дополнительные средства позволят ускорить цифровую трансформацию госуправления и повысить качество административных процедур для жителей округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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