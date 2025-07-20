ВСУ попытались атаковать Смоленскую область беспилотниками

Силы противовоздушной обороны России (ПВО РФ) отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Смоленской области. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин средствами ПВО были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.
«На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 13 украинских беспилотников», — заявил глава региона. Об атаке ВСУ он сообщил в своем официальном telegram-канале.
Согласно предварительным данным, пострадавших среди населения нет, инфраструктурные объекты не получили повреждений. На месте обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата работают экстренные службы.
Василий Анохин выразил благодарность военным за оперативную и слаженную работу по отражению атаки. Губернатор также обратился к жителям области с просьбой соблюдать меры безопасности: при обнаружении обломков беспилотников не подходить к ним и незамедлительно сообщать о находке по номеру экстренных служб 112.
В ночь на 20 июля российские системы ПВО перехватили 19 дронов над Московской областью, 16 из которых летели в сторону Москвы. В районах Зеленограда и Истры прозвучало не менее десяти взрывов. Житель Зеленограда показал, что стало с его квартирой после атаки дрона.
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