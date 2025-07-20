Росстат назвал город ХМАО, где продают самые дорогие фрукты

В Югре самые дорогие фрукты среди крупнейших городов региона продают в Нижневартовске. Например, цена килограмма яблок здесь превышает 230 рублей, сообщил URA.RU Росстат.
«Средняя стоимость килограмма яблок в Нижневартовске в июле составила около 234 рублей», — следует из данных службы статистики. Для сравнения, в Сургуте за кило просят 228 рублей, а в Ханты-Мансийске — 191.
Аналогично дороже в Нижневартовске продают и бананы, где они стоят 176 рублей. В сургутских магазинах за них в среднем просят 141 рубль, а вот в окружной столице килограмм выйдет около 147 рублей.
Фрукты и овощи с начала года подорожали не так сильно, как другие продукты. Они выросли в цене на 2,2%, а, например, мясо и птица на 5,5%. В целом же стоимость продуктов увеличилась почти на 5%.
Ранее URA.RU рассказывало, где в Югре самый дорогой общепит. Тогда оказалось, что наибольший средний чек приходится тоже на Нижневартовск.
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