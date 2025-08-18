В ХМАО на торгах продают гидроцикл, который нужно поднять со дна Оби

В Югре на торгах по банкротству выставлен гидроцикл, затонувший в Оби. Начальная цена лота составляет 147 тысяч рублей, сообщил URA.RU организатор аукциона.
«С аукциона продается гидроцикл RXP 2008 года выпуска, затонувший в акватории Оби. Местоположение имущества неизвестно. Место затопления укажет победителю торгов сам должник, после чего новый владелец сможет поднять транспорт со дна», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, техника принадлежала индивидуальному предпринимателю, занимавшемуся перевозками. После банкротства имущество выставили на продажу. Для сравнения: исправный гидроцикл этой модели стоит на рынке около 800 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура из ХМАО требует поднять утонувшее в реке судно. Корабль уже более года лежит под водой у Сургутского судоремонтного предприятия.
