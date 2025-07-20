Врачи из ХМАО стали лучшими в России

Три врача из ХМАО стали лауреатами Всероссийского конкурса врачей 2025 года, организованного Министерством здравоохранения РФ. Об этом губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил в своем telegram-канале.
«Горжусь тем, что в Югре работают такие талантливые и преданные своему делу специалисты. Эти награды — заслуженное признание их усилий, стимул для дальнейшего роста и развития в профессии» — написал губернатор.
Ольга Самойлова из Сургутской окружной клинической больницы, признанная лучшим инфекционистом России. Наталья Иродой из Лангепасской городской больницы, заняла второе место в номинации «Лучший участковый терапевт». Галина Бабичева из Сургутской городской клинической стоматологической поликлиники №1, удостоилась третьего места в номинации «Лучший стоматолог».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!