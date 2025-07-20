20 июля 2025

Врачи из ХМАО стали лучшими в России

Врачи из ХМАО заняли призовые места на конкурсе Минздрава
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи из ХМАО заняли призовые места на конкурсе Минздрава
Врачи из ХМАО заняли призовые места на конкурсе Минздрава Фото:

Три врача из ХМАО стали лауреатами Всероссийского конкурса врачей 2025 года, организованного Министерством здравоохранения РФ. Об этом губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил в своем telegram-канале.

«Горжусь тем, что в Югре работают такие талантливые и преданные своему делу специалисты. Эти награды — заслуженное признание их усилий, стимул для дальнейшего роста и развития в профессии» — написал губернатор.

Ольга Самойлова из Сургутской окружной клинической больницы, признанная лучшим инфекционистом России. Наталья Иродой из Лангепасской городской больницы, заняла второе место в номинации «Лучший участковый терапевт». Галина Бабичева из Сургутской городской клинической стоматологической поликлиники №1, удостоилась третьего места в номинации «Лучший стоматолог».

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Три врача из ХМАО стали лауреатами Всероссийского конкурса врачей 2025 года, организованного Министерством здравоохранения РФ. Об этом губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил в своем telegram-канале. «Горжусь тем, что в Югре работают такие талантливые и преданные своему делу специалисты. Эти награды — заслуженное признание их усилий, стимул для дальнейшего роста и развития в профессии» — написал губернатор. Ольга Самойлова из Сургутской окружной клинической больницы, признанная лучшим инфекционистом России. Наталья Иродой из Лангепасской городской больницы, заняла второе место в номинации «Лучший участковый терапевт». Галина Бабичева из Сургутской городской клинической стоматологической поликлиники №1, удостоилась третьего места в номинации «Лучший стоматолог».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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