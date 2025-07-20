20 июля 2025

В ХМАО создали уникальную косметику из нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО стали продавать косметику с минеральным маслом из нефти
В ХМАО стали продавать косметику с минеральным маслом из нефти Фото:

В ХМАО стартовало производство уникальной линейки косметики на основе югралана — особого минерального масла, полученного из нефти. Продукция уже представлена в продаже и вызвала интерес у потребителей в Москве и других крупных городах России.

«Мы выпустили линейку косметики, которая создана на основе югралана. Это минеральное масло, добытое из капли нефти, которую возможно добывать только в Нижневартовском районе Российской Федерации и только на глубине 1700 метров. Югралан запатентован группой ученых научного исследовательского центра Шпильмана. Работа над созданием рецептуры велась более года. Много работы проделано над упаковкой, дизайном линейки», — рассказала порталу 86.RU предприниматель Наталья Кикор.

Косметика с юграланом пока доступна в аэропортах Ханты-Мансийска и Сургута по сниженным ценам специально для жителей региона. Планируется расширение географии продаж и экспорт продукции за рубеж, где продукция будет представлять ХМАО на международных выставках и форумах.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО фиксировался рост спроса на товары здорового образа жизни, включая продукты без сахара, глютена и животного белка, а также увеличение покупок свежих овощей, фруктов и кисломолочной продукции. Эксперты отмечали, что жители региона становятся более внимательными к качеству и составу приобретаемых товаров.

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В ХМАО стартовало производство уникальной линейки косметики на основе югралана — особого минерального масла, полученного из нефти. Продукция уже представлена в продаже и вызвала интерес у потребителей в Москве и других крупных городах России. «Мы выпустили линейку косметики, которая создана на основе югралана. Это минеральное масло, добытое из капли нефти, которую возможно добывать только в Нижневартовском районе Российской Федерации и только на глубине 1700 метров. Югралан запатентован группой ученых научного исследовательского центра Шпильмана. Работа над созданием рецептуры велась более года. Много работы проделано над упаковкой, дизайном линейки», — рассказала порталу 86.RU предприниматель Наталья Кикор. Косметика с юграланом пока доступна в аэропортах Ханты-Мансийска и Сургута по сниженным ценам специально для жителей региона. Планируется расширение географии продаж и экспорт продукции за рубеж, где продукция будет представлять ХМАО на международных выставках и форумах. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО фиксировался рост спроса на товары здорового образа жизни, включая продукты без сахара, глютена и животного белка, а также увеличение покупок свежих овощей, фруктов и кисломолочной продукции. Эксперты отмечали, что жители региона становятся более внимательными к качеству и составу приобретаемых товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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