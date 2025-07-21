Работа парка приостановлена, судя по информации на официальном сайте
Посетитель сочинского парка аттракционов «Скайпарк» предположительно покончил с собой. Об этом сообщают очевидцы.
Скриншот с официального сайта парка
«Посетитель [предположительно] покончил с собой в сочинском „Скайпарке“», — указано в материале. Предварительно, происшествие произошло в 14:00 по московскому времени.
После происшествия работа парка приостановлена. Информация об этом опубликована на официальном сайте. Но билеты можно забронировать уже на 22 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!