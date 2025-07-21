Посетитель сочинского «Скайпарка» покончил с собой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа парка приостановлена, судя по информации на официальном сайте
Работа парка приостановлена, судя по информации на официальном сайте Фото:

Посетитель сочинского парка аттракционов «Скайпарк» предположительно покончил с собой. Об этом сообщают очевидцы.

Скриншот с официального сайта парка
Скриншот с официального сайта парка
Фото:

«Посетитель [предположительно] покончил с собой в сочинском „Скайпарке“», — указано в материале. Предварительно, происшествие произошло в 14:00 по московскому времени.

После происшествия работа парка приостановлена. Информация об этом опубликована на официальном сайте. Но билеты можно забронировать уже на 22 июля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посетитель сочинского парка аттракционов «Скайпарк» предположительно покончил с собой. Об этом сообщают очевидцы. «Посетитель [предположительно] покончил с собой в сочинском „Скайпарке“», — указано в материале. Предварительно, происшествие произошло в 14:00 по московскому времени. После происшествия работа парка приостановлена. Информация об этом опубликована на официальном сайте. Но билеты можно забронировать уже на 22 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...