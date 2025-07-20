20 июля 2025
19 июля 2025

В ХМАО завершают строительство сквера «Северное сияние». Фото

В Югорске заканчивается строительство сквера «Северное сияние»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объект готов на 80%
Объект готов на 80% Фото:

В Югорске (ХМАО) заканчивается строительство сквера «Северное сияние». Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО. На территории планируется создать множество зон для отдыха жителей города.

«На территории появятся живописные маршруты для прогулок, аттракционы, зоны отдыха, искусственные водоемы, а также детская и образовательная площадки», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально». Там также подчеркнули, что новая сцена станет одной из главных точек притяжения для горожан и гостей Югорска — фундамент уже готов, в ближайшее время начнется установка купола амфитеатра.

В настоящий момент на объекте завершается укладка тротуаров и монтаж системы водоснабжения и канализации. По информации подрядчика, готовность этих работ составляет 80%. После окончания основных строительных работ на территории высадят саженцы многолетних растений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югорске (ХМАО) заканчивается строительство сквера «Северное сияние». Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО. На территории планируется создать множество зон для отдыха жителей города. «На территории появятся живописные маршруты для прогулок, аттракционы, зоны отдыха, искусственные водоемы, а также детская и образовательная площадки», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально». Там также подчеркнули, что новая сцена станет одной из главных точек притяжения для горожан и гостей Югорска — фундамент уже готов, в ближайшее время начнется установка купола амфитеатра. В настоящий момент на объекте завершается укладка тротуаров и монтаж системы водоснабжения и канализации. По информации подрядчика, готовность этих работ составляет 80%. После окончания основных строительных работ на территории высадят саженцы многолетних растений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...