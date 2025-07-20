В Югорске (ХМАО) заканчивается строительство сквера «Северное сияние». Об этом сообщили в пресс-службе правительства ХМАО. На территории планируется создать множество зон для отдыха жителей города.
«На территории появятся живописные маршруты для прогулок, аттракционы, зоны отдыха, искусственные водоемы, а также детская и образовательная площадки», — сообщили в telegram-канале «Югра Z Официально». Там также подчеркнули, что новая сцена станет одной из главных точек притяжения для горожан и гостей Югорска — фундамент уже готов, в ближайшее время начнется установка купола амфитеатра.
В настоящий момент на объекте завершается укладка тротуаров и монтаж системы водоснабжения и канализации. По информации подрядчика, готовность этих работ составляет 80%. После окончания основных строительных работ на территории высадят саженцы многолетних растений.
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