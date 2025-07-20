Город в ХМАО отметит юбилей парадом для рожденных в СССР

Жители Мегиона (ХМАО) 26 июля отпразднуют 45-летие города масштабным парадом, который объединит сразу семь тематических шествий, сообщает медиахолдинг «Югра». По словам организаторов, особое внимание привлечет парад «Привет из 80-х» для рожденных в СССР.
«Особый интерес вызывает парад „Привет из 80-х“ для рожденных в СССР, который обещает атмосферу ностальгии и любимых восьмидесятых», — отмечается в сообщении. С 12 июня в учреждениях культуры и спорта уже проходят выставки, мастер-классы, концерты и другие праздничные мероприятия.
Среди других шествий — «45 мультфильмов», «Парад невест», креативный марш «Красочный зонт малого города». Атмосферу праздника дополнят шествие «Фейерверк из шаров» с необычными головными уборами и воздушными шарами, а также энергичный парад «Фанаты Мегиона». Кульминацией станет шествие «Движение — жизнь», посвященное скандинавской ходьбе.
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