20 июля 2025
19 июля 2025

Город в ХМАО отметит юбилей парадом для рожденных в СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе состоится парад в стиле СССР с атмосферой 80-х
В Мегионе состоится парад в стиле СССР с атмосферой 80-х Фото:

Жители Мегиона (ХМАО) 26 июля отпразднуют 45-летие города масштабным парадом, который объединит сразу семь тематических шествий, сообщает медиахолдинг «Югра». По словам организаторов, особое внимание привлечет парад «Привет из 80-х» для рожденных в СССР.

«Особый интерес вызывает парад „Привет из 80-х“ для рожденных в СССР, который обещает атмосферу ностальгии и любимых восьмидесятых», — отмечается в сообщении.  С 12 июня в учреждениях культуры и спорта уже проходят выставки, мастер-классы, концерты и другие праздничные мероприятия.

Среди других шествий — «45 мультфильмов», «Парад невест», креативный марш «Красочный зонт малого города». Атмосферу праздника дополнят шествие «Фейерверк из шаров» с необычными головными уборами и воздушными шарами, а также энергичный парад «Фанаты Мегиона». Кульминацией станет шествие «Движение — жизнь», посвященное скандинавской ходьбе.

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Жители Мегиона (ХМАО) 26 июля отпразднуют 45-летие города масштабным парадом, который объединит сразу семь тематических шествий, сообщает медиахолдинг «Югра». По словам организаторов, особое внимание привлечет парад «Привет из 80-х» для рожденных в СССР. «Особый интерес вызывает парад „Привет из 80-х“ для рожденных в СССР, который обещает атмосферу ностальгии и любимых восьмидесятых», — отмечается в сообщении.  С 12 июня в учреждениях культуры и спорта уже проходят выставки, мастер-классы, концерты и другие праздничные мероприятия. Среди других шествий — «45 мультфильмов», «Парад невест», креативный марш «Красочный зонт малого города». Атмосферу праздника дополнят шествие «Фейерверк из шаров» с необычными головными уборами и воздушными шарами, а также энергичный парад «Фанаты Мегиона». Кульминацией станет шествие «Движение — жизнь», посвященное скандинавской ходьбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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