Юрист Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко

Юрист президента США Дональда Трампа и заместитель спецпосланника по Украине Джон Коул ездил в Белоруссию и встречался с президентом страны Александром Лукашенко. Воспоминаниями о поездке он поделился с Politico.
«Я выпил две рюмки, не вырвало, но третью не стал», — рассказал Коул изданию. По его словам, его поездка в Минск началась после звонка из Госдепартамента США в конце апреля с предложением срочно отправиться в Белоруссию. «Я вылетел уже на следующий день», — уточнил он.
Издание подчеркивает, что эпизод с Коулом иллюстрирует изменение внешнеполитического стиля главы США Дональда Трампа во время его второго президентского срока. По данным Politico, Трамп активно привлекал к работе в зарубежных миссиях своих друзей и союзников, некоторые из которых не имели дипломатического опыта, что вызывало критику со стороны специалистов.
Критики ставят под сомнение, могут ли такие назначенцы эффективно вести сложные международные переговоры — в частности, по урегулированию войны России с Украиной, иранской ядерной программе и конфликту на Ближнем Востоке. Вместе с тем, по мнению собеседников издания, использование личных представителей позволило администрации Трампа обходить бюрократию Госдепартамента и быстрее доносить свою позицию до зарубежных партнеров. Такие посланники могли действовать более свободно, чем традиционные дипломаты.
Напомним, 21 июня Александр Лукашенко провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Китом Келлогом. После переговоров белорусский лидер освободил 14 политзаключенных.
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