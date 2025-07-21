Юрист Трампа рассказал, как пил водку с Лукашенко

Юрист Трампа Коул: выпил две рюмки водки на обеде с Лукашенко, третью не стал
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Юрист Трампа встречался с Лукашенко
Юрист Трампа встречался с Лукашенко Фото:

Юрист президента США Дональда Трампа и заместитель спецпосланника по Украине Джон Коул ездил в Белоруссию и встречался с президентом страны Александром Лукашенко. Воспоминаниями о поездке он поделился с Politico.

«Я выпил две рюмки, не вырвало, но третью не стал», — рассказал Коул изданию. По его словам, его поездка в Минск началась после звонка из Госдепартамента США в конце апреля с предложением срочно отправиться в Белоруссию. «Я вылетел уже на следующий день», — уточнил он.

Издание подчеркивает, что эпизод с Коулом иллюстрирует изменение внешнеполитического стиля главы США Дональда Трампа во время его второго президентского срока. По данным Politico, Трамп активно привлекал к работе в зарубежных миссиях своих друзей и союзников, некоторые из которых не имели дипломатического опыта, что вызывало критику со стороны специалистов.

Критики ставят под сомнение, могут ли такие назначенцы эффективно вести сложные международные переговоры — в частности, по урегулированию войны России с Украиной, иранской ядерной программе и конфликту на Ближнем Востоке. Вместе с тем, по мнению собеседников издания, использование личных представителей позволило администрации Трампа обходить бюрократию Госдепартамента и быстрее доносить свою позицию до зарубежных партнеров. Такие посланники могли действовать более свободно, чем традиционные дипломаты.

Напомним, 21 июня Александр Лукашенко провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Китом Келлогом. После переговоров белорусский лидер освободил 14 политзаключенных.

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Юрист президента США Дональда Трампа и заместитель спецпосланника по Украине Джон Коул ездил в Белоруссию и встречался с президентом страны Александром Лукашенко. Воспоминаниями о поездке он поделился с Politico. «Я выпил две рюмки, не вырвало, но третью не стал», — рассказал Коул изданию. По его словам, его поездка в Минск началась после звонка из Госдепартамента США в конце апреля с предложением срочно отправиться в Белоруссию. «Я вылетел уже на следующий день», — уточнил он. Издание подчеркивает, что эпизод с Коулом иллюстрирует изменение внешнеполитического стиля главы США Дональда Трампа во время его второго президентского срока. По данным Politico, Трамп активно привлекал к работе в зарубежных миссиях своих друзей и союзников, некоторые из которых не имели дипломатического опыта, что вызывало критику со стороны специалистов. Критики ставят под сомнение, могут ли такие назначенцы эффективно вести сложные международные переговоры — в частности, по урегулированию войны России с Украиной, иранской ядерной программе и конфликту на Ближнем Востоке. Вместе с тем, по мнению собеседников издания, использование личных представителей позволило администрации Трампа обходить бюрократию Госдепартамента и быстрее доносить свою позицию до зарубежных партнеров. Такие посланники могли действовать более свободно, чем традиционные дипломаты. Напомним, 21 июня Александр Лукашенко провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Китом Келлогом. После переговоров белорусский лидер освободил 14 политзаключенных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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