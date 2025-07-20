ХМАО попал в лидеры престижного рейтинга по закупкам у малого бизнеса

Югра вошла в десятку регионов России по темпам роста закупок у малого и среднего бизнеса. За первое полугодие 2025-го объем по региону превысил 11,3 миллиардов рублей, а в целом по стране — 3,8 триллионов, сообщили URA.RU представители окружного фонда «Мой Бизнес».
«Ханты-Мансийский автономный округ демонстрирует одну из лучших динамик в стране. По словам заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, в десятку лидеров по темпам роста также вошли Республика Татарстан, Самарская и Ростовская области, Донецкая Народная Республика, Ярославская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Иркутская область и Удмуртская Республика», — сообщили агентству представители фонда.
Госкомпаниям в ХМАО удается эффективно работать с бизнесменами в том числе благодаря фонду поддержки предпринимательства Югры. Его эксперты регулярно проводят обучение по участию бизнеса в закупках. Предпринимателям рассказывают о механизмах работы, подготовке заявок и тендерах. Поддержку бизнеса также ведут по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Если раньше малый бизнес в России преимущественно участвовал в закупках канцелярии, мебели или бумаги, то сейчас все чаще поставляет промышленную продукцию. А среди отраслей-лидеров по объему закупок: обрабатывающие производства, научные, инженерно-технические и профессиональные услуги, а также IT-сектор.
«Участие малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний открывает доступ к стабильному рынку сбыта. До конца 2025 года общий объем закупок у МСП может превысить 9 трлн рублей», — приводят слова зампредседателя правительства РФ Александра Новака на сайте Минэкономразвития России.
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